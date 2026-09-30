Internacional

Irán Recibe Propuesta de Estados Unidos para Terminar la Guerra

La agencia Tasnim reportó que el presidente iraní aseguró que su Gobierno está haciendo todo lo posible para restablecer el memorando de entendimiento

IránLa guerra que Estados Unidos e Israel iniciaron contra la república islámica ya lleva ocho meses. Foto: Reuters.
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