Rachel Se Convierte en Huracán en el Pacífico Mexicano

Rachel se convirtió en huracán en las costas del Pacífico mexicano, frente a Lázaro Cárdenas, Michoacán, y se mueve hacia el noroeste, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

A la media noche de este martes, el fenómeno meteorológico pasó de tormenta tropical a un ciclón con vientos de 120 km/h en la escala Saffir-Simpson.

El huracán se ubicó a 495 km del puerto Lázaro Cárdenas y a 365 km de Cabo Corrientes, desplazándose a una velocidad de 19 km/h.

"Se espera un movimiento hacia el noroeste a una velocidad de avance más lenta durante el próximo día o dos, seguido de un giro hacia el oeste-noroeste y oeste a finales de esta semana", indicó el NHC.

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"En la trayectoria del pronóstico, se espera que el centro de Rachel se aleje de México continental y del sur de la Península de Baja California hasta el jueves", añadió.

Rachel se formó en aguas del Pacífico después del paso del huracán Polo sobre Baja California Sur, que tocó tierra en los primeros minutos del martes 29 de septiembre como categoría 2, y que impactó Sonora en un nivel menor, para después debilitarse a depresión tropical.

Polo dejó severas inundaciones a su paso por Guaymas y afectaciones menores en Baja California Sur, donde autoridades federales reportaron saldo blanco.

Ahora, la circulación de Rachel refuerza la probabilidad de lluvias puntuales intensas, en Guerrero y Oaxaca, así como lluvias puntuales fuertes, en Michoacán.

A su vez, genera rachas fuertes de viento y oleaje elevado en las costas de dichos estados.

Se prevé que Rachel alcance la categoría 2 el 1 de octubre, a 295 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Y para el 4 de octubre se sitúe aún como categoría 2, pero ya más alejada de Cabo San Lucas, a 420 km al oeste-suroeste.

Con información de SMN

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