Pronóstico del tiempo

Rachel Se Convierte en Huracán en el Pacífico Mexicano

Se desplaza en paralelo a las costas de Michoacán y se espera que alcance la categoría 2 el 1 de octubre

Imagen de satélite de Rachel.Imagen de satélite de Rachel. Foto: Conagua

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+