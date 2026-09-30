Pronóstico del tiempo

Huracán Rachel Provocará un Temporal de Lluvias en el Occidente de México

Además, se prevé que ingrese el primer frente frío de la temporada; este y otros fenómenos climáticos dejarán lluvias en el norte y noroeste del territorio nacional

Elementos de Protección Civil de Michoacán observan los efectos del huracán PoloElementos de Protección Civil de Michoacán observan los efectos del huracán Polo. Foto: Facebook | pcmichoacan

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