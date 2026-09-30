El huracán Rachel provocará un temporal de lluvias en el occidente de México con lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, además de fuertes rachas de viento y oleaje elevado en costas de dichos estados.

Además, se espera el ingreso del primer frente frío de la temporada, que junto a una vaguada y el monzón derivará en fuertes rachas de viento en el occidente, norte y noroeste, además de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes sobre entidades de la Mesa del Norte, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Simultáneamente, canales de baja presión e inestabilidad atmosférica en el interior de la República Mexicana, además de una vaguada en altura sobre la península de Yucatán, propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes en el centro, oriente y sureste del territorio nacional.

Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en el noreste y oriente del territorio mexicano, además de la península de Yucatán.

Este miércoles, se esperan precipitaciones de distintas intensidades en la República Mexicana:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco (sur), Colima, Michoacán (costa), Guerrero (suroeste), Coahuila (norte y este), Nuevo León (centro y sur), Tamaulipas (suroeste) y San Luis Potosí (norte, centro y oeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nayarit (sur), Zacatecas (centro y norte), Estado de México (suroeste), Puebla (sureste), Oaxaca (norte y suroeste), Chiapas (centro, este y sur), Campeche (sur y norte), Yucatán (centro y sur) y Quintana Roo (este y norte).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (sur), Sinaloa (sur), Durango (sur), Guanajuato (norte y este), Querétaro (norte y centro), Hidalgo (norte y suroeste), Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Veracruz (norte, centro y sur) y Tabasco (este y sureste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Chihuahua y Aguascalientes.

Mientras que las temperaturas máximas llegarán a los 40 grados Celsius en algunas entidades del país:

De 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Sinaloa, Durango (noreste), Sonora (noroeste), Coahuila, Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte), Veracruz, Tabasco, Oaxaca (este), Chiapas (este), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Baja California Sur, Chihuahua, Zacatecas (norte), Aguascalientes, Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero y Morelos.

En cuanto al clima en el Valle de México, por la mañana, habrá cielo medio nublado con bruma, ambiente fresco en la región, y frio en zonas montañosas del Estado de México.

Durante la tarde, ambiente cálido, cielo nublado con probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México (suroeste y oeste) y lluvias fuertes en la Ciudad de México, dichas lluvias podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida, todas acompañadas con descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 14 a 16 °C y la máxima de 25 a 27 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 10 a 12 °C y una máxima de 23 a 25 °C.

Con información de Conagua

ICM