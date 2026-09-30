Seguridad

Buscan a Estudiante Presuntamente Privada de la Libertad en Salamanca, Guanajuato

Hace dos días fue cuando aparentemente la joven fue sustraída de un local comercial

Buscan a Estudiante Presuntamente Privada de la Libertad en Salamanca, Guanajuato.Buscan a Estudiante Presuntamente Privada de la Libertad en Salamanca, Guanajuato. Foto: N+

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Daniela cursaba el último semestre en la División de Ingenierías del campus Irapuato-Salamanca de la Universidad de Guanajuato.

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