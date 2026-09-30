Buscan a Estudiante Presuntamente Privada de la Libertad en Salamanca, Guanajuato

Se registró la presunta privación de la libertad de una joven que se encontraba en el negocio de su padre en Salamanca, Guanajuato.

La mujer presuntamente sustraída del comercio ubicado en la comunidad Cárdenas, fue identificada como Daniela Montes, estudiante de la Universidad de Guanajuato.

Daniela cursa el último semestre en la división de ingenierías del campus Irapuato-Salamanca (DICIS) y habría sido interceptada por hombres armados mientras se encontraba en el negocio de su padre.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Camión de Transporte Escolar Choca en la México-Querétaro: Hay Reporte de Lesionados

Tras el reporte, autoridades desplegaron un operativo de búsqueda en la zona, pero no obtuvieron resultados positivos.

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato ya investigan el caso, aunque hasta el momento no se ha informado sobre su paradero.