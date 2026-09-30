Marcha por Desaparición en CDMX Afecta Estas Avenidas: Alternativa Vial a Cierres

Integrantes del Colectivo “Hasta Encontrarles” protestan este miércoles en calles de la Ciudad de México (CDMX), para exigir verdad, justicia y la pronta localización de Rodrigo Ricardo Rico Fernández, un joven de 25 años desaparecido el 28 de septiembre de 2019, en la colonia Santo Tomás Ajusco, alcaldía Tlalpan.

Cabe destacar que la alcaldía Tlalpan es una de las zonas de mayor riqueza natural y turística del sur de la capital, sin embargo, el miedo ha reemplazado a la tranquilidad. El Ajusco, con sus paisajes montañosos y senderos entre neblina, hoy se ha convertido en un foco rojo por el alarmante número de personas desaparecidas.

Familias enteras denuncian que el bosque ya no solo es un sitio donde aparecen cuerpos sin vida, sino que también se ha vuelto un punto de sustracción y desaparición forzada de personas, muchas de ellas jóvenes y en circunstancias similares.

Las autoridades atribuyen esta escalada a la presencia de grupos criminales, actividades de narcomenudeo y la existencia de casas de seguridad ocultas entre el espeso bosque de la zona.

Alternativas viales por protesta en Reforma

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, integrantes del Colectivo “Hasta Encontrarles” se concentrarán a las 10:00 horas en la Glorieta del Ahuehuete en Avenida Paseo de la Reforma y Niza, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc.

Para evitar la zona de la protesta se recomienda utilizar. Avenida Chapultepec, Circuito Interior y Avenida México-Tenochtitlan (como opción de desfogue paralela).

Se prevé que los manifestantes lleguen al Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas (CAIBP-CDMX), en Avenida Niños Héroes número. 102, Colonia Doctores, en la misma alcaldía.

Con información de N+