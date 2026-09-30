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Marcha por Desaparición en CDMX Afecta Estas Avenidas: Alternativa Vial a Cierres

La alcaldía Tlalpan se ha convertido en un foco rojo por el alarmante número de personas desaparecidas en la zona del Ajusco

Marcha por desaparición de Rodrigo Ricardo Rico Fernández, en la alcaldía TlalpanMarcha por desaparición de Rodrigo Ricardo Rico Fernández, en la alcaldía Tlalpan. Foto: N+

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La protesta por desapariciones en Tlalpan afecta avenidas clave de CDMX. Conoce las alternativas viales y la alarmante situación en el Ajusco.

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