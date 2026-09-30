Estas Son las Marchas, Concentraciones y Rodadas Programadas en la Ciudad de México

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para este 30 de septiembre de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan una marcha, 9 concentraciones, 8 rodadas ciclistas, una rodada en patines y 8 eventos de esparcimiento durante la jornada de este miércoles en la capital del país.

El Colectivo “Hasta Encontrarles”, Ciudad de México marchará en Cuauhtémoc a las 10:00 horas de la Glorieta del Ahuehuete, en avenida Paseo de la Reforma y Niza, colonia Juárez con destino al Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas en avenida Niños Héroes 102, colonia Doctores.

Extrabajadores de la extinta Ruta 100 se concentrarán a las 10:00 horas, en la Secretaría de Gobierno en avenida Plaza de la Constitución 1, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Ciclistas rodarán en Cuauhtémoc a las 21:15 horas del Ángel de la Independencia con destino al Segundo Piso del Periférico.

En Cuauhtémoc Unicornixs Rollers rodarán a las 20:00 horas, de la Fuente de las Náyades - Alameda Central con destino al Parque México, en avenida México sin número, colonia Hipódromo.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para esta jornada, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ