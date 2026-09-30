Migración

Migrantes Encuentran Refugio Laboral en la Central de Abasto en la Ciudad de México

Según grupos de comerciantes, en la central pueden llegar a laborar hasta 5 mil extranjeros. Principalmente de Haití, Venezuela, Honduras, Cuba, Guatemala, Colombia, Ecuador y República Dominicana

Migrante laborando en la Central de Abasto de la Ciudad de México.Foto: N+

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