Migrantes Encuentran Refugio Laboral en la Central de Abasto en la Ciudad de México

En México, el Inegi reportó que entre 2020 y 2025, la población extranjera en la Ciudad de México aumentó 7.2%. Destacan los ciudadanos cubanos, colombianos, venezolanos, canadienses y hondureños, que están llegando principalmente por empleo.

Walkison tiene 19 años, hace 7 meses llegó a nuestro país proveniente de Haití y en la Central de Abasto de la CDMX encontró un lugar para lograr subsistir.

“No hablo español muy bien, todo está bien para mí, un problema no tengo papel, hace muy difícil", señaló.

La Central de Abasto se ha convertido en un refugio laboral para cientos de migrantes que han llegado a México buscando mejorar su vida.

No hay un censo, pero según estimaciones de grupos de comerciantes en el macro mercado pueden llegar a laborar hasta 5 mil extranjeros, la mayoría sin ningún documento que acredite su estancia legal en el país.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Central de Abasto de la Ciudad de México, Refugio Laboral para Migrantes

Realizan trabajos de mostrador, ventas, cargadores, traslados, empaque, limpieza, cocina, mantenimiento y reparación.

Son principalmente de Haití, Venezuela, Honduras, Cuba, Guatemala, Colombia, Ecuador y República Dominicana.

Minerva, otra migrante de Haití, aseguró:

“Aquí hay mucha oportunidad, no llegan a ver raza, ni color ni nada, tú puedes trabajar, te dan trabajo, no importa de dónde vienes”.

María Inés llegó a la Ciudad de México y otros venezolanos le recomendaron buscar trabajo en ese lugar.

“La verdad le dan oportunidad, sin ningún documento que es lo que más nos perturba, a mí me ha ido súper bien, yo diría que puedo quedarme uno o dos años más o a lo mejor quedarme aquí", afirmó.

Los comerciantes que contratan a los migrantes señalan que a diferencia de la mano de obra nacional, los migrantes permanecen más tiempo en sus empleos.

Como lo refiere Ramiro Enciso, empresario de la Central de Abasto:

“Contratamos, porque ya es una necesidad de nosotros, no es que sean malos los mexicanos, son buenísimos, pero cada día, se han ido desapareciendo, no les gusta el trabajo que tenemos nosotros, es manual, es muy temporal y hay días que ya no vienen. Ellos (los migrantes) vienen diario, son muy trabajadores, tengo 143 migrantes".

Los comerciantes rechazaron que los migrantes estén arrebatando fuentes de empleo a mexicanos.

“Aquí han encontrado en Ciudad de México, en la Central de Abasto, un método de vida digno, algunas personas optaron por no irse a buscar el sueño americano”, indicó Javier Sánchez, comerciante de la Central de Abasto.

Los extranjeros se han ganado la confianza de los vendedores.

“Como que tienen muchas ganas de salir adelante, le echan ganas”, señaló Artemisa.

Algunos de ellos buscan incluso tener familia con mexicanos, como Very Javatis, migrante haitiano, que aseguró:

“Aquí hay trabajo, si no habla español bien es problema, no pagan mucho. Yo me quedo aquí, yo voy a casarme, todavía no”.

Con información de Arturo Sierra.

LECQ