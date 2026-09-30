Temblor Hoy en México: ¿Qué Magnitud y Epicentro Tuvo el Sismo?

Este miércoles, se han registrado varios sismos en México, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN); aquí te damos los detalles sobre el epicentro, la magnitud y la hora de los temblores de hoy, 30 de septiembre de 2026.

Es importante recordar que debemos estar preparados ante una eventual emergencia por sismo, por lo que es recomendable tener a la mano una mochila de emergencia con suministros básicos como alimentos no perecederos, agua, linterna, radio, ropa abrigadora, encendedor o cerillos, silbato, documentos importantes, una copia de las llaves de tu casa y medicinas o latas de leche.

El pasado 17 de julio, un fuerte sismo magnitud 7.4 golpeó Chiapas, con epicentro en Ciudad Hidalgo, y de acuerdo con el Sismológico Nacional, hasta el corte del 29 de septiembre, van 2,759 réplicas, la más grande de 6.5.

¿Dónde tembló hoy?

A continuación, te informamos dónde tembló este miércoles en México, con información oficial del Servicio Sismológico Nacional.

10:41 horas: Temblor magnitud 4.0 en Sayula de Alemán, Veracruz.

02:50 horas: Sismo de magnitud 4.1 con epicentro en Huixtla, Chiapas.

02:40 horas: Temblor de magnitud 4.0 en Salina Cruz, Oaxaca.

02:32 horas: Magnitud 3.0 con epicentro en Cabo San Lucas, Baja California Sur.

02:31 horas: Microsismo de magnitud 2.6 en Cabo San Lucas, Baja California Sur.