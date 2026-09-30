Sociedad

Temblor Hoy en México: ¿Qué Magnitud y Epicentro Tuvo el Sismo?

Van más de 2,700 réplicas por el movimiento telúrico del 17 de julio en Chiapas

Evacuación por simulacro en CDMXEvacuación por simulacro en CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Con más de 2,700 réplicas desde el sismo de julio en Chiapas, México sigue temblando. Hoy se registraron movimientos en Huixtla, Salina Cruz y Cabo San Lucas.

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