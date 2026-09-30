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¿A Qué Hora Inicia Marcha por Desaparecido en CDMX? Habrá Bloqueo en Reforma

Los manifestantes exigen la pronta localización del joven desaparecido el 28 de septiembre de 2019, en la colonia Santo Tomás Ajusco, alcaldía Tlalpan

Mrcha por desaparición de Rodrigo Ricardo Rico FernándezMrcha por desaparición de Rodrigo Ricardo Rico Fernández. Foto: N+

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Manifestantes del Colectivo 'Hasta Encontrarles' exigen justicia en CDMX. Bloqueo en Paseo de la Reforma. Conoce las rutas alternas y evita el tráfico. Infórmate sobre el evento.

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