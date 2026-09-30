¿A Qué Hora Inicia Marcha por Desaparecido en CDMX? Habrá Bloqueo en Reforma

Este miércoles se realizauna marcha por una persona desaparecida, para que tomes en consideración que habrá bloqueo en Paseo de la Reforma, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con autoridades capitalinas, se trata de integrantes del Colectivo “Hasta Encontrarles”, quienes exigen verdad, justicia y la pronta localización de Rodrigo Ricardo Rico Fernández, un joven de 25 años desaparecido hace siete años, el 28 de septiembre de 2019, en la colonia Santo Tomás Ajusco, alcaldía Tlalpan.

Toma en consideración que, además, se esperan una marcha, 9 concentraciones, 8 rodadas ciclistas, una rodada en patines y 8 eventos de esparcimiento durante la jornada de este miércoles en la capital del país.

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, integrantes del Colectivo “Hasta Encontrarles” se concentraron a las 10:00 horas en la Glorieta del Ahuehuete en Avenida Paseo de la Reforma y Niza, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc.

El destino es el Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas (CAIBP-CDMX), en Avenida Niños Héroes número 102, Colonia Doctores, en la misma alcaldía.

No se descarta que se sumen en apoyo otras colectivas de búsqueda de personas y organizaciones sociales. Se recomienda a los automovilistas evitar la zona, en la medida de lo posible, y usar las rutas alternas.

Con información de N+

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