Sociedad

Sigue Temblando en BCS tras Paso del Huracán Polo: Magnitud de Sismo Hoy

El Servicio Sismológico Nacional reporta más actividad sísmica en la entidad este 30 de septiembre

Instalaciones espejo del Servicio Sismológico Nacional. Foto: UNAMInstalaciones espejo del Servicio Sismológico Nacional. Foto: UNAM

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