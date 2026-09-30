Sigue Temblando en BCS tras Paso del Huracán Polo: Magnitud de Sismo Hoy

Además del impacto del huracán Polo, que ya se debilitó a baja presión remanente, Baja California Sur también enfrentó estos últimos días diversos sismos, de acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

En N+ te presentamos los detalles de los temblores en el estado, donde Polo tocó tierra en Las Barrancas, municipio de Comondú, alrededor de las 00:00 horas del martes 29 de septiembre.

Ayer mismo, el SSN reportó a las 05:49 horas un primer sismo de magnitud 4.0 con epicentro a 62 kilómetros (km) al noreste de Santa Rosalía, región que atravesó Polo antes de salir al Golfo de California y tener un segundo impacto en Sonora.

Pero una vez que pasó el huracán, los temblores siguieron en Baja California Sur. Este miércoles 30 de septiembre, el Sismológico Nacional registró un sismo a las 02:31 horas.

El movimiento tuvo una magnitud de 2.6 y ocurrió a solo 7 km al sur de Cabo San Lucas.

En una segunda publicación en la red social X, el SSN anunció otro temblor un minuto después, a las 02:32 horas, con magnitud 3.0 y epicentro en la misma zona.

¿Qué hacer en caso de sismo?

Autoridades de diversos estados y de Protección Civil han señalado que durante un sismo es crucial saber cómo actuar tanto en espacios abiertos como cerrados, por lo que han compartido algunas recomendaciones para la ciudadanía:

En restaurantes, cines, hoteles, museos, centros comerciales u otros : Se deben seguir las instrucciones del personal del inmueble y considerar la señalización de protección civil.

En la calle: Alejarse de postes y cables eléctricos o cualquier objeto que pueda caer.

En un edificio: Meterse debajo de una mesa o escritorio, alejado de ventanas, paredes exteriores, anaqueles o cualquier objeto que pueda caer.

En un carro en movimiento: Parar tan rápido como sea posible y quedarse dentro del vehículo hasta que pase el sismo.

Plan Familiar de Protección Civil

Otro de los consejos de las autoridades del Gobierno de México es realizar y actualizar periódicamente un Plan Familiar de Protección Civil, cuya finalidad es saber cómo actuar antes, durante y después de posibles desastres.

De acuerdo con información del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), este plan se debe adaptar a cualquier tipo de emergencia y a las necesidades específicas de cada familia, según la cantidad de personas que la integren, y a las características propias del lugar en el que habite.

Se trata básicamente de cuatro pasos, que tienen la finalidad de que todos conozcan lo que deben hacer y actúen de manera organizada y coordinada.

Paso 1: Detectar y reducir riesgos. Consiste en revisar el estado de la construcción de la casa, el mantenimiento de las instalaciones (agua, gas, luz) y el mobiliario (libreros, repisas).

Paso 2: Diseñar rutas de evacuación. Establecer las salidas más próximas y seguras, para lo cual se puede elaborar un croquis sencillo de la casa y alrededores.

Paso 3: Tomar la mejor decisión. La ciudadanía debe preguntarse a qué peligro está expuesto y entonces debe consultar las recomendaciones específicas de cada momento.

Paso 4: Realizar simulacros. “Un simulacro es un ensayo o práctica acerca de cómo se debe actuar en caso de una emergencia”, explicó el Cenapred.

SPB