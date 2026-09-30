Salud

Otro Caso de Muerte de Bebés en Hospital: Detectan Bacteria en Jalisco

El fallecimiento de tres menores en el área de Cuidados Intensivos Neonatales podría haber sido por la presencia de Klebsiella pneumoniae

Instalaciones de hospital del IMSS.Foto: N+

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