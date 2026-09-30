Otro Caso de Muerte de Bebés en Hospital: Detectan Bacteria en Jalisco

En Guadalajara, Jalisco, denuncian la muerte de 3 bebés en el área de Cuidados Intensivos Neonatales, en el Centro Médico de Occidente. Al parecer fue por una bacteria.

Marcela, madre de Anthony Jassiel, recién nacido de 3 semanas que el 7 de julio falleció en el centro médico presuntamente por una bacteria, indicó: “Lo aíslan a otra área y ahí es donde me dicen que el niño tenía la bacteria Klebsiella pneumoniae".

La mujer señala que "al principio lo vi amarillo y con su pancita como muy inflamada y muy dura, pero me decían que probablemente había agarrado una bacteria”.

Según sus padres, Anthony se encontraba en el área de Cuidados Intensivos Neonatales por un problema intestinal que le detectaron desde su nacimiento el 16 de junio.

El acta de defunción refiere la causa de muerte registrada el 7 de julio por una falla multiorgánica por la presencia de dos bacterias: Klebsiella pneumoniae y Candida albicans.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Denuncian Muerte de Tres Bebés en Centro Médico del IMSS en Guadalajara, Jalisco

“Nunca se la pudieron controlar y pues falleció mi bebé, pero sí, ahorita estamos alzando la voz, por lo mismo, creo que tenemos otros compañeros que han muerto sus bebés”, aseguró Gerardo, padre de Anthony Jassiel.

Por este caso los padres presentaron una queja ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la cual fue recibida el 13 de agosto.

Augusto Acosta Aguilar, representante legal de los afectados, aseguró: “El reglamento del IMSS establece que son 50 días, los cuales ellos tienen para que UMAE, que es el organismo interno del Seguro Social, pueda realizar las investigaciones correspondientes”.

El representante legal informó que ya hay una denuncia colectiva presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el fallecimiento de Anthony Jassiel y otros 2 menores en el área de Cuidados Intensivos Neonatales.

El Instituto Mexicano del Seguro Social, delegación Jalisco, indicó a través del área de Comunicación que está a la espera de las investigaciones que realiza por el caso el órgano interno de control.

Sobre este asunto, la Secretaría de Salud de Jalisco informó que no tiene reportes asociados a la bacteria Klebsiella pneumoniae.

Indicó que no ha recibido notificación por parte del IMSS ni de otras instituciones de salud.

Sin embargo, señaló que harán el seguimiento a las denuncias de los presuntos casos y supervisarán la situación epidemiológica del hospital.

Este caso se suma al de los cinco bebés que fallecieron en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General del IMSS Durango, por lo cual el IMSS investiga la presencia de la bacteria Klebsiella pneumoniae.

En total, 11 neonatos en estado grave estuvieron en el área entre el 1 y el 19 de septiembre, de los cuales fueron dados de alta seis y cinco fallecieron.

Adriana Toríz, coordinadora de Vigilancia Epidemiológica del IMSS, confirmó la presencia de la bacteria en cuatro de los bebés fallecidos, mientras que los estudios en los demás resultaron negativos.

Las muestras se enviaron a la Ciudad de México para su secuenciación genética.

La UCIN permanece cerrada a nuevos ingresos, sin casos nuevos registrados ni detección de la bacteria en cultivos ambientales.

Con información de Dalia Rojas.

LECQ