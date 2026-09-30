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Rachel Será Poderoso Huracán en el Pacífico de México: Este Día Alcanza Categoría 3

Se esperan lluvias intensas y muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Nayarit

Rachel Será Poderoso Huracán en el Pacífico de México: Este Día Alcanza Categoría 3Lluvias en la Costa de Michoacán. Foto: Cuartoscuro

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Huracán Rachel avanza en el Pacífico mexicano y podría alcanzar categoría 3. Prepárate para lluvias intensas y fuertes vientos en Jalisco, Colima y Michoacán. Mantente informado.

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