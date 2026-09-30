Rachel Será Poderoso Huracán en el Pacífico de México: Este Día Alcanza Categoría 3

La Comisión Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico Nacional informaron que Rachel se intensificó a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, mientras avanza sobre el océano Pacífico. De acuerdo con el pronóstico, el sistema continuará fortaleciéndose durante las próximas horas y podría alcanzar la categoría 3 como huracán mayor el mediodía del jueves 1 de octubre.

A las 03:00 horas de este 30 de septiembre, el centro de Rachel se ubicó a 350 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 530 kilómetros al oeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán. El ciclón registra vientos máximos de 140 km/h, rachas de hasta 170 km/h y se desplaza hacia el noroeste a 17 km/h.

El pronóstico señala que Rachel continuará ganando fuerza mientras avanza hacia el noroeste. Para las 12:00 horas de este miércoles se prevé que alcance la categoría 2 y mantenga esa intensidad durante la madrugada del jueves.

Posteriormente, el sistema podría intensificarse a huracán categoría 3 hacia el mediodía del 1 de octubre y conservar esa fuerza durante el viernes 2, mientras continúa su desplazamiento sobre aguas del Pacífico mexicano.

La circulación de Rachel reforzará las lluvias intensas en regiones de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, así como lluvias muy fuertes en Nayarit. Estas precipitaciones podrían provocar un aumento en los niveles de ríos y arroyos, además de deslaves e inundaciones en zonas bajas.

En cuanto al viento, se pronostican velocidades de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h en las costas de Jalisco y Colima, y de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en la costa oeste de Michoacán.

También se prevé oleaje de entre 4 y 6 metros de altura en los litorales de Jalisco, Colima y Michoacán.

Las autoridades pidieron a la población y a la navegación marítima mantenerse atentas a los avisos de Protección Civil y a la evolución del ciclón.