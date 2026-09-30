Internacional

Suspenden en el Último Momento Ejecución de Christa Pike, Acusada de Asesinato en EUA

Desde hace más de dos siglos, en Tennessee no se ha ejecutado a una mujer por pena de muerte

Christa Pike ingresando a un tribunal penal el 4 de diciembre de 2007 en Tennessee. Foto: Usa Today Network vía Reuters | ArchivoChrista Pike ingresando a un tribunal penal el 4 de diciembre de 2007 en Tennessee. Foto: Usa Today Network vía Reuters | Archivo
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