Suspenden en el Último Momento Ejecución de Christa Pike, Acusada de Asesinato en EUA

En el último momento, una corte de apelaciones de Estados Unidos de América (EUA) suspendió la ejecución de Christa Pike, quien hace tres décadas fue condenada a muerte por asesinar a una compañera de clase.

La ejecución estaba prevista para las 10:00 hora local de este miércoles en Tennessee, por medio de inyección letal.

Sin embargo, a último hora, el tribunal emitió una orden para detener hasta nuevo aviso la aplicación de la pena capital.

"El interés de la justicia y el carácter definitivo de la inminente ejecución de Pike obligan a dictar una breve suspensión de la ejecución con el fin de analizar adecuadamente los argumentos de las partes, que ya han sido expuestos en su totalidad", se expuso en la resolución judicial.

Cuando tenía 18 años, Pike y su novio golpearon y mataron a Colleen Slemmer en un campamento de formación profesional para jóvenes, en el año de 1995.

Su pareja, que entonces tenía 17 años, fue sentenciado a cadena perpetua y ella a la pena capital.

Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, Pike sería la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años.

Este caso abrió un debate sobre la pena capital para delincuentes jóvenes. Los abogados de la mujer argumentaron que debían concederle clemencia debido a su corta edad y a los problemas de salud mental que padecía en el momento del asesinato.

"Tenía 18 años cuando cometió su delito, y sufría una enfermedad mental grave", escribieron en una petición de clemencia dirigida al gobernador de Tennessee, Bill Lee, quien dijo que no intervendría.

Según los abogados, la mujer padece trastorno bipolar y estrés postraumático desde la infancia, pero no fue diagnosticada hasta después de su condena a muerte.

"Era una niña que soportó violaciones reiteradas, violencia sexual, abandono y traumas profundos. En el momento del crimen, llevaba consigo las cicatrices de esa violencia, de esa negligencia y de una enfermedad mental no tratada", dijeron.

Con información de AFP.

SPB