Muere Servidor Público Tras Agresión con Arma de Fuego en Mazatepec, Morelos

Un servidor público municipal murió en el lugar tras una agresión con arma de fuego en la localidad de Cuauchichinola, municipio de Mazatepec, Morelos, informó la Fiscalía Regional Sur Poniente.

Un segundo funcionario fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

La Fiscalía precisó que las dos víctimas no son padre e hijo, como había trascendido en algunos medios de comunicación.

Personal del Ministerio Público de la Fiscalía Regional, de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Coordinación de Servicios Periciales realiza el levantamiento del cuerpo y las indagatorias iniciales para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades conforme al marco legal.

Con información de N+.

CT