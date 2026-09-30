Seguridad

Muere Servidor Público Tras Agresión con Arma de Fuego en Mazatepec, Morelos

El otro funcionario fue llevado a un hospital; la Fiscalía descarta que sean padre e hijo

Muere Servidor Público Tras Agresión con Arma de Fuego en Mazatepec, MorelosUn servidor público murió en Mazatepec luego de una agresión armada. Foto: Cuartoscuro / Ilustrativa

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