CDMX Iniciará Octubre 2026 con Lluvia: Así Estará el Clima Mañana Jueves

La Ciudad de México (CDMX) iniciará octubre 2026 con lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su pronóstico del tiempo de mañana jueves.

De acuerdo con el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el centro de la República Mexicana será afectado esta semana por canales de baja presión e inestabilidad atmosférica en el interior del territorio mexicano.

Un canal de baja presión es una zona alargada de baja presión atmosférica que favorece la formación de nubes, lluvias y tormentas eléctricas.

Mientras que la inestabilidad atmosférica es una condición en la que el aire desplazado verticalmente asciende de forma espontánea y genera chubascos, tormentas eléctricas y granizo.

Ante ello, aquí en N+ te informamos cómo estará el clima el 1 de octubre en la capital mexicana, con la finalidad de que tomes previsiones y las lluvias no te tomen por sorpresa.

Jueves de lluvias fuertes

El Meteorológico Nacional detalló que mañana en la mana habrá en la CDMX habrá cielo medio nublado y ambiente fresco con presencia de bruma.

Durante la tarde, ambiente cálido y cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas).

Dichas precipitaciones “podrían acompañarse con descargas eléctricas y generar encharcamientos e inundaciones”, advirtió el SMN.

Además, previó temperatura mínima de 13 a 15 grados y una máxima de 25 a 27 grados centígrados. Así como viento del noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

Recomendaciones

Ante la temporada de lluvias, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la CDMX pidió atender recomendaciones como: retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares; cerrar puertas y ventanas; no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua, así como usar paraguas o impermeables en caso de salir de casa.

De igual manera, aconsejó tener siempre a la mano una lámpara, radio portátil y pilas suficientes; no arrojar desperdicios en ríos y barrancas, ya que azolvan el drenaje; barrer el techo de casa para que no se acumule basura y hojarasca; y manejar con extrema precaución y encender las luces.

Mientras que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) aconsejó guardar y proteger documentos personales (actas de nacimiento, escrituras, derechos agrarios, cartillas, entre otros) en bolsas de plástico o micas protectoras, o digitalizarlos y guardarlos en una memoria USB.

SPB