Pronóstico del tiempo

CDMX Iniciará Octubre 2026 con Lluvia: Así Estará el Clima Mañana Jueves

El Servicio Meteorológico Nacional brinda detalles del pronóstico del tiempo para la capital mexicana

Lluvias fuertes en la CDMX el 13 de julio de 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoLluvias fuertes en la CDMX el 13 de julio de 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+