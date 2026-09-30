Seguridad

Aseguran en el AICM 8.6 kilos de Cocaína Ocultos en Artesanías Procedentes de Perú

Personal de Marina y Aduanas detectó la sustancia durante una revisión al equipaje documentado de un pasajero que llegó a la CDMX desde Lima

Cocaína localizada en el equipaje documentadoAseguran piezas de artesanías con cocaína localizadas en un equipaje documentado en el AICM. Foto: Gabinete de Seguridad

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