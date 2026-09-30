Aseguran en el AICM 8.6 kilos de Cocaína Ocultos en Artesanías Procedentes de Perú

Una revisión de equipaje en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) permitió detectar un cargamento de droga que se encontraba oculto dentro de piezas de artesanía.

El aseguramiento fue realizado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, los agentes inspeccionaron el equipaje documentado de un pasajero que había viajado desde Lima, Perú, hacia la Ciudad de México.

Durante la revisión, localizaron 20 piezas de artesanías fabricadas con fibra de vidrio que presentaban anomalías en su estructura. Debido a estas irregularidades, las autoridades realizaron una inspección más detallada.

Al revisar el interior de las artesanías, los elementos encontraron 20 bolsas de plástico que contenían un polvo blanco.

La sustancia fue sometida a un análisis mediante equipo especializado, cuyo resultado correspondió a cocaína base libre. El peso total asegurado fue de 8.6 kilogramos.

La sustancia quedó bajo resguardo de las autoridades y fue puesta a disposición de un agente del Ministerio Público correspondiente.

FBPT