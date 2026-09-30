Movilidad

¿No Pagaste Caseta por un Bloqueo? Capufe Aclara Qué Pasa con tu Seguro

Los automovilistas mantienen la cobertura si no pueden pagar por una causa ajena a su voluntad, pero evadir deliberadamente el peaje cambia la situación

Bloqueo en la Autopista México-CuernavacaBloqueo en la Autopista México-Cuernavaca. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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El comprobante de pago puede ser clave para acreditar la cobertura del seguro ante accidentes y otros incidentes en autopistas de cuota

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