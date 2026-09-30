¿No Pagaste Caseta por un Bloqueo? Capufe Aclara Qué Pasa con tu Seguro

En las autopistas de México se registran, en promedio, 650 tomas de casetas o bloqueos cada año, situaciones que pueden impedir a automovilistas y transportistas pagar el peaje en las plazas de cobro. Ante este escenario surge una duda importante: ¿Qué pasa con el seguro de carretera si no pudiste pagar porque una caseta estaba tomada por manifestantes?

En algunos bloqueos, los manifestantes permiten el paso libre de los vehículos, mientras que en otros solicitan una cooperación voluntaria. Esto provoca que los conductores continúen su trayecto sin recibir el comprobante de pago que normalmente obtienen al cubrir la cuota de la autopista.

El recibo es relevante porque sirve como comprobante del pago del peaje y está relacionado con la cobertura del seguro de responsabilidad civil para los usuarios de las carreteras de cuota.

¿Pierdes el seguro si una manifestación impide pagar la caseta?

N+ FORO consultó a la Dirección Operativa de Caminos y Puentes Federales (Cafupe) para conocer qué ocurre cuando el conductor no puede pagar el peaje por una causa ajena a su voluntad.

Gabriela Colorado Macín, directora de Capufe, explicó que los usuarios continúan protegidos cuando la falta de pago ocurre porque una manifestación o bloqueo les impide cubrir la cuota.

“En este caso, al ser un factor que está totalmente fuera de las manos y el control de los usuarios, están protegidos con los seguros.”

La funcionaria detalló que el seguro de responsabilidad civil de las autopistas contempla distintos tipos de protección para quienes viajan por estas vías.

“En ese caso, existe este seguro de responsabilidad civil de autopistas, que cubre daños a las personas que van viajando en el vehículo, a los usuarios, gastos médicos, gastos funerarios en caso de ser necesario.”

Esto significa que si una caseta está tomada por manifestantes y el automovilista no tiene posibilidad de pagar, la cobertura no se pierde únicamente por esa circunstancia, de acuerdo con lo explicado por Capufe.

Cuidado: Evadir el peaje de forma intencional sí puede dejarte sin cobertura

La situación cambia cuando el conductor decide pasar por una plaza de cobro sin pagar de manera deliberada.

Colorado Macín señaló que quienes evaden intencionalmente el peaje no cuentan con la misma protección del seguro.

“Estas personas usuarias no cuentan con esta cobertura de estos seguros, al evadir el peaje.”

La directora de Capufe añadió que las autoridades correspondientes, incluida la Guardia Nacional, pueden intervenir para aplicar la infracción que corresponda por la evasión del pago.

Por ello, existe una diferencia importante entre no pagar porque una protesta o bloqueo impide hacerlo y evadir deliberadamente una caseta.

¿Qué puede cubrir el seguro al pagar una caseta?

El pago del peaje no solo permite circular por una autopista de cuota. El comprobante también puede ser indispensable para hacer válida la protección correspondiente ante determinados incidentes durante el trayecto.

La cobertura puede contemplar daños relacionados con las condiciones de la infraestructura carretera, entre ellos accidentes provocados por baches, socavones, derrumbes o la presencia de animales en el camino, según las condiciones aplicables al seguro.

Por esa razón, conservar el comprobante de pago es importante cuando se circula por una autopista de cuota y la plaza opera con normalidad.

Además, Capufe dispone del número 074 para solicitar servicios de asistencia vial en las carreteras que administra.

Una ponchadura obligó a un automovilista a pedir ayuda en carretera

Daniel, usuario de la autopista México-Cuernavaca, tuvo que recurrir a la asistencia vial por medio del 074 después de que una llanta de su vehículo se ponchara durante el trayecto.

El automovilista consideró que pagar la cuota puede representar un gasto menor frente al costo que tendría enfrentar por cuenta propia una emergencia o un accidente.

“Las condiciones de la carretera lo ameritan, y que aparte te den esas garantías para que puedas tener la seguridad de transitar y si tienes algún accidente, pues te puedan dar la asistencia, yo creo que vale la pena el costo.”

Daniel también señaló que ahorrar el costo de una caseta puede resultar poco significativo si posteriormente ocurre un percance durante un viaje familiar.

“Tal vez alguna persona dirá: ‘Pues ya me ahorré 150 pesos y voy aquí a pasear con mi familia’, pero si pasa cualquier accidente, esos 150 pesos se convierten en tal vez muchísimo dinero.”

La recomendación para quienes utilizan autopistas de cuota es pagar el peaje cuando las condiciones permitan hacerlo y conservar el comprobante, ya que puede ser necesario para acreditar la cobertura correspondiente.

Si el pago resulta imposible debido a una manifestación o bloqueo en la plaza de cobro, Capufe señala que se trata de una circunstancia fuera del control del usuario y que el automovilista mantiene la protección del seguro.