Movilidad

Cerrarán Bulevar Bellas Artes por Trabajos de Mantenimiento en Tijuana, BC

El Ayuntamiento de Tijuana iniciará este miércoles el retiro de barreras de concreto lo que provocará reducciones de carril

Cerrarán Bulevar Bellas Artes por Trabajos de Mantenimiento en Tijuana, BCCerrarán Bulevar Bellas Artes por Trabajos de Mantenimiento en Tijuana, BC | Foto: N+

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