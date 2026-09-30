Cerrarán Bulevar Bellas Artes por Trabajos de Mantenimiento en Tijuana, BC
El Ayuntamiento de Tijuana iniciará este miércoles el retiro de barreras de concreto lo que provocará reducciones de carril
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El Ayuntamiento de Tijuana iniciará este miércoles el retiro de barreras de concreto lo que provocará reducciones de carril
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El XXV Ayuntamiento de Tijuana informó que se llevarán a cabo labores para el retiro de barreras de concreto sobre el bulevar Bellas Artes, en el tramo que comprende desde la calle 5 Norte hasta el bulevar Garita de Otay.
Debido a la ejecución de estas maniobras, se registrará un cierre parcial en la zona a partir de este miércoles 30 de septiembre. Las autoridades municipales detallaron que las labores se ejecutarán en un horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., extendiendo las labores de trabajo por 10 días.
Ante las posibles afectaciones viales, se exhorta a los automovilistas que transiten por el área a conducir con precaución, respetar la señalización preventiva instalada en la vialidad y salir con tiempo para evitar retrasos.
JMR