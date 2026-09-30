Vendedora de Tamales Muere tras Ser Quemada Viva en Morelos; Buscan a Presunta Agresora

La violencia contra las mujeres otra vez conmociona al país. En Tepalcingo, Morelos, los habitantes exigen justicia por el feminicidio de María de los Ángeles Jiménez Martínez, una vendedora de tamales y atole que fue atacada por otra mujer; la Fiscalía busca a la presunta agresora.

Luego de permanecer varios días en agonía debido a las graves lesiones que le provocaron las quemaduras de segundo y tercer grado, se confirmó el fallecimiento de María. Según los primeros reportes, la comerciante se encontraba frente a la iglesia de San Martín cuando una mujer descendió de un vehículo y se dirigió hasta ella.

Una vez que estuvo cerca, le arrojó combustible y posteriormente acercó fuego. Los vecinos se percataron de la agresión y brindaron ayuda a la víctima, momento que aprovechó la sospechosa para volver a subir a la unidad y huir.

María de los Ángeles fue trasladada al Hospital General de Cuernavaca “Dr. José G. Parres”, ya que sus lesiones eran bastante graves. A pesar de luchar por su vida y recibir la atención especializada, la mujer perdió la vida. A través de redes sociales, su familia dio a conocer la noticia:

“Lamentablemente mi hermana falleció. Lo que yo pido es justicia para mi hermana”, escribió su hermano Francisco Martínez.

La Fiscalía General del Estado de Morelos abrió una investigación para esclarecer el caso. Los testigos y familiares señalan que, con base en las grabaciones, la agresora es identificada como la hija de su pareja. Además, indicaron que la demora en las acciones por parte de autoridades permitió que huyera sin hacerse responsable del ataque.

En tanto, se emitió una ficha de búsqueda para dar con Yamilet “N”, por el feminicidio de María de los Ángeles Jiménez Martínez en Tepalcingo, Morelos.

El gobierno de Morelos emitió un comunicado para informar que desde el conocimiento del ataque, la Secretaría de las Mujeres mantiene seguimiento del caso y necesidades de apoyo a sus familiares.

También señaló que ya es buscada Yamilet "N", por lo que piden ayuda a la ciudadanía para difundir su fotografía y contribuir a su localización.

Foto: Fiscalía Morelos

"El Gobierno del Estado condena enérgicamente estos hechos y exige justicia, con la firme convicción de que cualquier feminicidio es inadmisible y ninguna forma de violencia contra las mujeres puede ser tolerada ni quedar impune", puntualizó en el texto.

EPP