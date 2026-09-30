Caso Fernanda: Matan a Fotógrafa Embarazada de 8 Meses en Ataque Directo en Sinaloa

La violencia no da tregua en Sinaloa. La comunidad de Los Mochis exige justicia por la muerte de María Fernanda Gastelum Osorio, fotógrafa embarazada de ocho meses, quien fue víctima de un ataque armado en la colonia 12 de Octubre; autoridades presumen que se trató de una agresión directa.

Ayer, el 911 recibió reportes por detonaciones de arma de fuego, por lo que alertaron a los cuerpos de emergencia, que se dirigieron hasta el número 1409 de la calle Sindicatura Higuera de Zaragoza, donde se informó que una mujer embarazada con 8 meses de gestación estaba lesionada. El personal médico la trasladó para recibir atención de emergencia; sin embargo, no pudieron salvar a madre e hijo.

Los testigos refirieron que la víctima de 31 años de edad laboraba en el inmueble usado como estudio fotográfico identificado como “Expresiones Photo Boutique LM”, en el cual se especializaban en sesiones infantiles con smash cake, embarazos, familias y cumpleaños. No obstante, mientras llevaba a cabo sus actividades cotidianas, fue atacada a tiros.

La titular de la Fiscalía del Estado de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, informó que el caso se investiga como feminicidio y se presume que fue un ataque directo contra Fernanda.

"Fue un ataque directo hacia ella. Ella recibe cinco impactos por disparo de arma de fuego: uno en el pecho, uno en el brazo y tres en la cabeza”, dijo en un mensaje a medios.

Asimismo, la funcionaria explicó que la línea de investigación es “un hecho personal”. El crimen fue cometido por una sola persona, quien después de agredir a la joven huyó del sitio en un vehículo. Ahora cuentan con videos y fotografías que ayuden en su localización.

"Ya tenemos ubicada la unidad; seguimos trabajando en recabar todos los videos del lugar. Ayer estuvimos trabajando en búsqueda, tenemos ya una línea trazada y estamos trabajando en ese tema”, afirmó.

Los seres queridos de María Fernanda Gastelum Osorio exigen justicia por el doble asesinato. Un día antes de su feminicidio fue a la playa con su familia y, al volver, alistó la recámara del bebé, ya que estaba a unas semanas de llegar a este mundo donde le esperaba mucho amor.

“Fernanda era una excelente hija, tía, hermana y esposa. Deportista, profesionista que tenía un sueño de tener su propio negocio. La muchacha no andaba mal, el esposo tampoco, la familia de ella, menos”, escribió su conocida Paula Smith en redes sociales.

“Marifer”, como también le decían, amaba la fotografía tanto como la enseñanza, ya que era licenciada en Educación Primaria. Su alegría y su pasión por la vida llenaban a todos los que la rodeaban. La llegada de su primer hijo tenía emocionados a todos. Los preparativos para celebrar la vida cambiaron violentamente: sus conocidos y familia se unieron, pero para darles el último adiós.

“Dos vidas perecieron físicamente, pero varias más (murieron) emocionalmente. No tenía problemas con nadie”, afirmó.

El caso de María Fernanda se suma a otros crímenes que en las últimas semanas han conmocionado a Sinaloa. Según datos oficiales, en lo que va del mes de septiembre se tiene el registro de 21 asesinatos de mujeres, los municipios donde hay más casos son Culiacán, Escuinapa y Mazatlán.

EPP