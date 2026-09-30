Balaceras

Caso Fernanda: Matan a Fotógrafa Embarazada de 8 Meses en Ataque Directo en Sinaloa

María Fernanda fue atacada a tiros en su lugar de trabajo ubicado en Los Mochis

María Fernanda estaba embarazada, ella y su bebé perdieron la vida en el ataque armado en Los MochisFoto: Redes
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