Homicidios

Grecia Quiroz Podría Enfrentar Arresto Si No Entrega Celulares de Manzo: Fiscalía Michoacán

La Fiscalía Estatal requiere los dispositivos de la víctima porque son clave para las investigaciones de su asesinato en Uruapan

La esposa de Carlos Manzo podría ser sancionada por no entregar los celulares para la investigaciónFoto: Grecia Quiroz
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+