Grecia Quiroz Podría Enfrentar Arresto Si No Entrega Celulares de Manzo: Fiscalía Michoacán

El caso del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, sigue bajo investigación de las autoridades; no obstante, parte de las diligencias contempla el análisis de los celulares de la víctima para tener más datos de prueba que sirvan en el esclarecimiento del homicidio. Sin embargo, estos dispositivos aún no han sido entregados.

El vicefiscal del estado, Israel Vega, indicó que la Fiscalía de Michoacán enviará un nuevo requerimiento a la alcaldesa del municipio y esposa de Manzo, Grecia Quiroz, con la finalidad de que entregue los teléfonos relacionados con las pesquisas.

"Se está enviando ya lo que es el siguiente requerimiento conforme lo establece la Ley para lo que es la aportación de los teléfonos celulares, obviamente, ya con medidas de apremio conforme corresponde”, puntualizó en conferencia de prensa.

Asimismo, el funcionario explicó que si persiste la negación al no querer aportar los aparatos, entonces, la conducta podría derivar en sanciones, por ejemplo, un arresto.

“Obviamente, va escalando el nivel de medidas de apremio, en este caso pudiendo llegar hasta el arresto o, en todo caso, abrir carpeta de investigación por lo que es la obstrucción de la justicia”, aclaró.

La esposa de Carlos Manzo ha mencionado en diversas ocasiones que no hará la entrega de los dispositivos porque no confía en las autoridades, en ese sentido, ha expresado que teme que la información que ahí se encuentra almacenada pueda ser alterada.

Este domingo, Grecia Quiroz afirmó que la quieren meter a la cárcel bajo difamaciones e inventos de situaciones que la impliquen en algo negativo, ya que asegura que “están orquestando los mismos corruptos de siempre” para lastimar a Uruapan, Michoacán.

“Les duele que ya no pueden robarse el dinero que obtenían de Uruapan, desde hace 10 meses han buscado por todos los medios derrocarme y encarcelarme para imponerse los mismos de siempre”, escribió en sus redes sociales.

Quiroz añadió que no les tiene miedo a sus “campañas de desprestigio y a su guerra sucia”.

“Aunque utilicen a las fiscalías para quitarme del cargo, estoy segura que el pueblo de Uruapan y de Michoacán sabrán que lo único que ustedes representan son los intereses más sucios y oscuros de la política”, enfatizó.

EPP