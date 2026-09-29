Homicidios

Asesinan a Balazos a un Adolescente durante el Robo de su Motocicleta en Tlaxcala

El asalto ocurrió sobre la carretera federal Acajete-Teziutlán, a la altura de la localidad de Mazatepec; Paramédicos ya no pudieron salvarlo

Muere joven motociclista en Tlaxcala.Investigan homicidio de joven motociclista en Tlaxcala. Foto: Facebook Lienzo del Lobo Tlx

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Un adolescente de 17 años fue asesinado a balazos durante el robo de su motocicleta en Mazatepec. La Fiscalía ya investiga para dar con los responsables.

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