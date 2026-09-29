Asesinan a Balazos a un Adolescente durante el Robo de su Motocicleta en Tlaxcala

Un adolescente de 17 años fue asesinado a balazos durante el robo de su motocicleta en el municipio de El Carmen Tequexquitla perteneciente al estado de Tlaxcala. El ataque ocurrió sobre la carretera federal Acajete-Teziutlán, a la altura de la localidad de Mazatepec. De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados intentaron despojar al menor de la motocicleta y, tras dispararle en dos ocasiones, huyeron con la unidad.

Vecinos de la zona dieron aviso al número de emergencias luego de escuchar las detonaciones de arma de fuego; paramédicos llegaron al lugar y brindaron primeros auxilios al adolescente, sin embargo, únicamente pudieron confirmar que no contaba con signos vitales.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala arribó para llevar a cabo las diligencias correspondientes y dar inicio a una carpeta de investigación para esclarecer el homicidio e identificar a los responsables para poder detenerlos.

De manera preliminar, se dio a conocer que el joven era originario de Oriental en Puebla, y al momento del hallazgo vestía una sudadera azul cielo y tenis blancos.

Hasta el momento no han dado detalles sobre su identidad y el caso sigue bajo investigación.

Por otro lado, otro joven de 19 años de edad perdió la vida luego de ser señalado de presuntamente cometer en un asalto en Tlaxcala.

Israel Abisay 'N' perdió la vida mientras recibía atención médica en el Hospital General de Tlaxcala luego de ser golpeado por un grupo de pobladores.

De acuerdo a los primeros reportes, el joven y su hermano habían ingresado al restaurante-bar “Bar Kong” para supuestamente cometer un asalto, no obstante, fueron detenidos por los presentes.

El joven de 19 años no logró sobrevivir a las agresiones por lo que la Fiscalía General del Justicia de Tlaxcala ya investiga el caso.

Con información de N+

MCS