Accidentes

Hombres Mueren tras Recibir Descarga Eléctrica Cerca de Carretera Ures-Hermosillo

Después del accidente los cuerpos de ambos hombres cayeron en un represo ubicado frente al acceso al fraccionamiento campestre Las Granjas

Hombres Mueren tras Recibir Descarga Eléctrica Cerca de Carretera Ures-HermosilloHombres Mueren tras Recibir Descarga Eléctrica Cerca de Carretera Ures-Hermosillo. Foto: N+
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