Hombres Mueren tras Recibir Descarga Eléctrica Cerca de Carretera Ures-Hermosillo

Dos hombres perdieron la vida luego de sufrir una descarga eléctrica y caer a un represo, en un hecho registrado la tarde del lunes en las inmediaciones de la carretera a Ures, en la zona rural oriente de Hermosillo.



El accidente fue reportado alrededor de las 18:00 horas, a la altura del kilómetro 6 de dicha carretera, frente al acceso al fraccionamiento campestre Las Granjas.



Tras recibir el reporte, cuerpos de emergencia se trasladaron al lugar para atender la situación. Al llegar, los elementos localizaron a los dos hombres dentro del represo, sin signos vitales.



De acuerdo con la información disponible, ambas personas habrían sufrido una descarga eléctrica antes de caer al cuerpo de agua, lo que derivó en el fatal desenlace.



Al sitio también acudió personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado, que se encargó de realizar las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.



Las investigaciones permitirán determinar cómo sucedió el accidente que cobró la vida de los dos hombres.