Homicidios

Adolescente de 15 Años Es Hallada Sin Vida en Puebla; Ya Hay Dos Detenidos

Efraín 'N' y Brenda 'N' fueron aprehendidos luego de un cateo ejecutado por la muerte de Yasmín 'N' ocurrida en el municipio de Tehuacán

Yasmín 'N' fue localizada sin vida al interior de un tambo en Puebla.Yasmín 'N' fue localizada sin vida en Puebla. Foto: Facebook Ciudadanos en red Tehuacán

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Una joven madre de 15 años de edad fue localizada sin vida en Puebla, la Fiscalía obtuvo dos capturas respecto al caso.

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