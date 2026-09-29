Adolescente de 15 Años Es Hallada Sin Vida en Puebla; Ya Hay Dos Detenidos

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla dio a conocer la detención de dos personas que podrían estar relacionadas con la muerte de Yasmín ‘N’ de 15 años de edad, quien fue localizada sin vida en el municipio de Tehuacán.

La adolescente fue hallada amarrada en bolsas de plástico al interior de un tambo blanco, bajo un puente cercana a la colonia Observatorio.

Yasmín ‘N’ era originaria de Vicente Guerrero y era madre de un bebé de ocho meses; trabajaba en el mercado 16 de Marzo del municipio de Tehuacán, en donde se dedicaba a realizar mandados y a vender bolsas de basura.

Luego de casi tres meses, gracias a los estudios periciales, se determinó que el cuerpo abandonado al interior de un tambo correspondía a la adolescente por lo que dieron inicio con las investigaciones correspondientes.

La Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que se realizó un cateo el pasado 5 de septiembre en un inmueble de Tehuacán, en donde se logró la detención de Efraín 'N' y Brenda 'N' quienes podrían estar relacionados con los hechos.

Durante esta diligencia también se aseguraron 15 bolsas tipo ziploc que contenían una sustancia granulada blanca, con características similares al narcótico conocido como cristal.

Al respecto, la fiscal Idamis Pastor Betancur dio a conocer que ambas personas detenidas ya fueron puestas a disposición del Ministerio Público en donde permanecerán hasta que se determine su situación jurídica.

Las investigaciones por este caso continúan en curso, mientras la familia de Yasmín 'N' exige justicia luego del violento hecho del que fue víctima.

Cabe destacar que el hallazgo de su cuerpo ocurrió el 10 de julio de 2026 pero fue hasta el mes de septiembre que sus restos fueron identificados y que se logró la detención de dos presuntos responsables.

Con información de N+

MCS