Hoy No Circula 30 de Septiembre 2026: ¿Es Doble o Normal Restricción en CDMX y Edomex?

Debido a que la calidad del aire suele cambiar constantemente en el Valle de México y esto representa un riesgo para que se decrete una nueva Contingencia Ambiental, acá en N+ te decimos si se activó el Doble Hoy No Circula 30 de septiembre de 2026 y cómo opera el programa de restricción vehicular en CDMX y Edomex este miércoles.

Los automovilistas deben mantenerse informados sobre la aplicación del programa de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), y en una nota previa te explicamos cómo aplicó la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) el Hoy No Circula este martes.

Como sabes en caso de contingencia ambiental se tendría que aplicar el Doble No Circula, el cual afecta a más carros, terminaciones de placas, hologramas y engomados de lo habitual y de transitar en un día que no está permitido se castiga con una costosa multa y hasta corralón.

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¿Hay Contingencia y Doble Hoy No Circula 30 de septiembre?

El Índice de Aire y Salud reporta que la calidad del aire es buena en la mayoría de estaciones de monitoreo, pese a la presencia de diferentes contaminantes, sin que esto represente un riesgo para la población

De esta manera, no existen condiciones para que se pudiera activar la contingencia ambiental y el Doble Hoy No Circula miércoles 30 de septiembre, sin embargo se recomienda estar pendiente de las próximas actualizaciones de CAMe.

No Circula CDMX: ¿Quién descansa?

Debido a que no hay contingencia en la CDMX y Edomex, el programa de circulación operará con normalidad con la misma restricción vehicular de cada miércoles, por lo que solo afectará a los siguientes carros que cuentan con:

Holograma 1 y 2, engomado ROJO y terminación de placas 3 y 4.

Los coches con placas foráneas no circulan de 5 a 11 de la mañana.

Mientras que los autos exentos del Hoy No Circula son aquellos con hologramas 00, 0, vehículos eléctricos e híbridos, los cuales pueden salir a las calles del Valle de México todos los días, siempre y cuando no haya contingencia.

El programa opera en el mismo horario de todos los días, que es de 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, y se aplica en las 16 alcaldías de la CDMX y los municipios conurbados del Edomex.

¿De cuánto es la multa del Hoy No Circula?

La multa del programa es de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), por lo que la sanción va de los 2,346.20 a los 3,519.30 pesos por incumplir las restricciones de la Sedema y CAMe.

El programa de restricción a la circulación de los carros entró en vigor desde 1990 con la finalidad de mantener las condiciones del aire estables, así como disminuir la emisión de contaminantes, además de que la medida ayuda a que no se saturen las vialidades.

PPP