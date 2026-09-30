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Cancelan Clases en 30 Municipios de Jalisco por Tormenta Tropical Rachel

Las autoridades recomiendan evitar zonas inundadas, no cruzar arroyos y permanecer en un lugar seguro

Suspenderán clases presenciales30 Municipios de Jalisco suspenderán clases por la tormenta tropical Rachel. Foto: Cuartoscuro

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Tormenta Rachel suspende clases en 30 municipios. Infórmate en canales oficiales

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