Cancelan Clases en 30 Municipios de Jalisco por Tormenta Tropical Rachel

Ante el paso de la tormenta tropical Rachel, se suspenderán las clases presenciales mañana 30 de septiembre. La medida preventiva aplicará en el turno matutino y vespertino en 30 municipios de Jalisco, con el objetivo de reducir riesgos para los estudiantes y personal educativo.

Los municipios que no tendrán actividades académicas son: Acatlán de Juárez, Atemajac de Brizuela, Autlán de Navarro, Cabo Corrientes, Cihuatlán, Concepción de Buenos Aires, Cuautitlán de García Barragán, El Grullo, Gómez Farías, Jilotlán de los Dolores, La Huerta, La Manzanilla de la Paz, Mascota, Mazamitla, Pihuamo, Puerto Vallarta, Quitupan, Santa María del Oro, Talpa de Allende, Tamazula de Gordiano, Tecalitlán, Tizapán el Alto, Tomatlán, Tonila, Tuxpan, Valle de Juárez, Villa Corona, Villa Purificación, Zapotiltic y Zapotitlán de Vadillo.

De acuerdo con la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, Rachel se localizaba a 331 kilómetros de las costas de Jalisco, al suroeste de La Huerta, y a 460 kilómetros al oeste-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán. El fenómeno se desplazaba hacia el noroeste a 19 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de 111 kilómetros por hora y rachas mayores.

Ante episodios de lluvia intensa, las autoridades recomiendan evitar zonas inundadas, no cruzar arroyos y permanecer en un lugar seguro. También piden evitar permanecer bajo árboles, estructuras metálicas o en espacios abiertos durante las tormentas.

En caso de oleaje elevado, se recomienda suspender actividades recreativas y evitar las playas rocosas.