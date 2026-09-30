Economía

¿En Qué Gastan Más Dinero los Mexicanos? INEGI Revela Lista de Principales Rubros

Los hogares en México desembolsan al mes un promedio de 24,801 pesos, según datos de la Encuesta Nacional de Gasto

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Inegi Reporta Gasto Promedio al Mes de los Mexicanos en 2025

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¿Sabías en qué gastan más los mexicanos? Según INEGI, el 34.9% del gasto va a alimentos, bebidas y tabaco. Descubre más sobre los hábitos de consumo en México.

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