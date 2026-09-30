¿En Qué Gastan Más Dinero los Mexicanos? INEGI Revela Lista de Principales Rubros

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Gasto (ENG) 2025, datos que revelaron en qué gastan el dinero los mexicanos.

La Encuesta Nacional de Gasto permite conocer cuánto desembolsan los hogares y en qué bienes y servicios destinan más recursos a lo largo de un año. También, identifica características de las personas, así como condiciones de las viviendas.

El INEGI explicó que saber cómo viven y gastan los hogares en México “ayuda a las personas a tomar mejores decisiones sobre su economía familiar” y “permite que las instituciones públicas y las organizaciones sociales diseñen y evalúen programas y acciones para mejorar la calidad de vida de la población”.

¿Cuánto dinero gastan los mexicanos?

Según la Encuesta Nacional de Gasto del INEGI, los hogares mexicanos gastaron en promedio 24,801 pesos al mes en 2025.

El informe detalló que los 24,801 pesos se componen de 19,310 pesos de gasto corriente monetario, es decir, los pagos directos para adquirir bienes y servicios de consumo habitual, y 5,491 pesos de gasto corriente no monetario, los que se realizan sin desembolso en efectivo.

La ENG reveló que los hogares gastan de manera diferente según el tamaño de localidad en la que viven. Una mayor parte del gasto corriente monetario de los hogares rurales se destinó a alimentos, bebidas y tabaco con el 40.3% del total, frente a 33.9% del gasto en los hogares urbanos.

En contraste, los hogares urbanos destinaron una mayor parte de su gasto a educación y esparcimiento, 9.0% frente a 5.8%, y a vivienda y servicios con 8.4% frente al 5.2%.

¿En qué gastaron más los mexicanos?

De acuerdo con el INEGI, el gasto corriente monetario promedio mensual de los hogares mexicanos se destinó principalmente a alimentos, bebidas y tabaco, con el 34.9%. Siguieron transporte y comunicaciones, con el 20.0%; educación y esparcimiento, con 8.5%; y cuidados personales, con el 8.1%.

El INEGI enlistó los siguientes nueve rubros como los principales gastos de los mexicanos.

Alimentos, bebidas y tabaco: 6,746 pesos en promedio al mes. Transporte y comunicaciones: 3,863 pesos en promedio al mes. Educación y esparcimiento: 1,634 pesos en promedio al mes. Cuidados personales: 1,555 pesos en promedio al mes. Vivienda y servicios: 1,524 pesos en promedio al mes. Enseres domésticos, artículos para limpieza y cuidado de la casa: 1,324 pesos en promedio al mes. Vestido y calzado: 925 pesos en promedio al mes. Salud: 901 pesos en promedio al mes. Transferencias y otros gastos: 839 pesos en promedio al mes.

Erogaciones financieras y de capital

Las erogaciones financieras y de capital son gastos que los hogares realizan para adquirir bienes que aumentan o modifican su patrimonio como muebles, inmuebles, objetos valiosos como joyas u obras de arte, automóviles u otros activos. En este rubro, la encuesta del INEGI indicó que los hogares mexicanos gastan en promedio 4,107 pesos mensuales.

Este tipo de pagos el INEGI no los considera parte del gasto corriente porque no se relacionan con el consumo habitual del hogar, sino con la compra de bienes que pueden conservarse en el tiempo.

Los siete principales gastos en erogaciones financieras y de capital son los siguientes:

Depósitos en cuenta de ahorros, tandas, cajas de ahorro, etcétera: 1,660 pesos al mes en promedio. Pago por tarjeta de crédito al banco o casa comercial: 1,075 pesos al mes en promedio. Cuota pagada por la vivienda propia: 439 pesos al mes en promedio. Servicios y materiales para reparación, mantenimiento y/o ampliación de la vivienda: 358 pesos al mes en promedio. Pago de deudas de los integrantes del hogar a la empresa donde trabajan y/o otras personas o instituciones: 289 pesos al mes en promedio. Otras erogaciones financieras y de capital monetarias: 227 pesos al mes en promedio. Préstamos a terceros: 59 pesos al mes en promedio.

Finalmente, el INEGI señaló que el gasto corriente monetario promedio mensual por hogar tiene diferencias dependiendo de la entidad federativa, por ejemplo: Ciudad de México (CDMX), Querétaro y Nuevo León presentaron los gastos más altos. Mientras que Chiapas, Campeche y Tabasco son las entidades con menor desembolso.