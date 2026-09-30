Famosos

¿Qué Pasó con la Mamá de 'Abelito' y Naim Darrechi Durante Fiesta del Creador de Contenido?

Los hechos ocurrieron durante una fiesta en Ciudad de México y el video posteriormente se difundió en redes sociales

¿Qué Pasó con la Mamá de 'Abelito' y Naim Darrechi Durante Fiesta del Creador de Contenido?¿Qué Pasó con la Mamá de 'Abelito' y Naim Darrechi Durante Fiesta del Creador de Contenido?. Foto: @el_abelito_oficial

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Naim Darrechi se disculpa tras video polémico con la mamá de 'Abelito' en fiesta en CDMX.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+