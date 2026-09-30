¿Qué Pasó con la Mamá de 'Abelito' y Naim Darrechi Durante Fiesta del Creador de Contenido?

El creador de contenido español Naim Darrechi ofreció disculpas públicas luego de la difusión de un video donde se le observa bailando y manteniendo contacto físico no consentido con Cristina Romero, madre del creador de contenido Abel Sáenz, conocido como 'Abelito'. Los hechos ocurrieron durante la fiesta de cumpleaños de este último en la Ciudad de México.

Las imágenes mostraron el momento en que Darrechi se acercó por la espalda a Romero para bailar de forma cercana. Posteriormente, se filtraron grabaciones de audio donde el español relataba lo sucedido a otros asistentes del evento.

Tras la divulgación del material en plataformas digitales, Darrechi realizó una transmisión en vivo y publicó un mensaje en su cuenta de Instagram. En sus declaraciones afirmó que no tenía intención de faltar al respeto, que desconocía el vínculo familiar de la mujer con el anfitrión y asumió la responsabilidad por su conducta.

Por su parte, 'Abelito' se pronunció en contra de la acción de Darrechi en sus redes sociales, manifestó su respaldo a su madre y señaló que su equipo legal dará seguimiento al asunto.

Más tarde, el creador de contenido, publicó un mensaje en sus redes sociales en respuesta a las declaraciones del español Naim Darrechi, quien fue grabado mientras bailaba y mantenía contacto físico con Cristina Romero, madre de Sáenz, durante una celebración en la Ciudad de México.

En su mensaje, Sáenz rechazó las disculpas que Darrechi le dirigió a él y señaló que las muestras de arrepentimiento deben presentarse directamente a su madre. Asimismo, cuestionó el argumento del español sobre no conocer la identidad de Romero durante el evento, y afirmó que cualquier mujer presente merecía el mismo respeto dentro de la reunión.

Explicó que la molestia de su familia se incrementó un día después de la fiesta, cuando se difundieron videos y audios grabados por los mismos asistentes en los que relataban lo sucedido. Indicó que esta situación afectó el estado de ánimo de su madre y arruinó la convivencia que mantenía con su familia y amigos.

Respecto a la relación entre ambos, Sáenz descartó existir un vínculo de amistad con Darrechi y atribuyó la atención brindada en la fiesta a su labor como anfitrión. También indicó que no recurrió a una confrontación física debido a los valores inculcados por sus padres.