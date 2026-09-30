Accidentes

Conductora de Auto Todo Terreno Vuelca y Choca Varios Vehículos en Orizaba

El percance ocurrió en el cruce de Poniente 10 y avenida Cri-Crí; un conductor de motocicleta recibió atención médica

Conductor de Razer pierde control y choca en OrizabConductor de Razer pierde control y choca en Orizaba. Foto: Miguel Montes de Oca

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En Orizaba, una mujer en presunto estado etílico volcó su vehículo todo terreno e impactó varios autos estacionados. Un motociclista resultó herido.

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