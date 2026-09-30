Conductora de Auto Todo Terreno Vuelca y Choca Varios Vehículos en Orizaba

Una mujer que conducía un vehículo todo terreno en presunto estado etílico en Orizaba, fue detenida cuando perdió el control de la unidad y terminó volcada, luego de impactar contra varios vehículos que se encontraban estacionados.

El percance ocurrió en el cruce de Poniente 10 y avenida Cri-Crí, donde de acuerdo con los primeros reportes, el vehículo habría colisionado contra una camioneta que se encontraba estacionada, además de otras unidades.

Como consecuencia del accidente, un motociclista resultó lesionado y fue atendido en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja.

Elementos de las corporaciones de seguridad y vialidad acudieron al sitio para atender la emergencia y realizar las diligencias correspondientes, además de abanderar la circulación en la zona. Después de detener a la mujer, la trasladaron a la comandancia y se deslindaron responsabilidades.