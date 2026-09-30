Sociedad

Reabren Cruce en Garita Otay Mesa Tras Cierre Fronterizo en Tijuana; ¿Qué Pasó?

La suspensión afectó los cruces peatonal y vehicular por lo que se pidió utilizar la garita de San Ysidro

Reabren Cruce de Otay Mesa Tras Cierre por Paquete Sospechoso Fronterizo en TijuanaReabren Cruce de Otay Mesa Tras Cierre por Paquete Sospechoso Fronterizo en Tijuana | Foto: N+

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