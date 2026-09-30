Reabren Cruce en Garita Otay Mesa Tras Cierre Fronterizo en Tijuana; ¿Qué Pasó?

El cruce fronterizo de Otay Mesa fue cerrado temporalmente para peatones y vehículos, situación que posteriormente fue atendida y permitió la reapertura del acceso.

El Departamento de Policía de San Diego informó sobre el cierre a través de sus redes sociales, donde alertó a las personas que pretendían cruzar hacia Estados Unidos sobre la suspensión temporal de las operaciones en ese puerto de entrada.

¿Por qué cerraron el cruce fronterizo en Otay Mesa?

De acuerdo con el aviso, tanto el cruce vehicular como el peatonal permanecieron cerrados mientras se atendía una situación relacionada con un paquete sospechoso.

Durante la suspensión, las autoridades recomendaron utilizar el puerto de entrada de San Ysidro y anticipar posibles demoras en la zona fronteriza.

Posteriormente, el cruce de Otay Mesa fue reabierto, por lo que las operaciones de ingreso y salida volvieron a estar disponibles.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) informó que, tras una revisión exhaustiva de la zona, las autoridades descartaron cualquier riesgo, debido a que el objeto no era un explosivo, sino un dispositivo electrónico.

Información Carolina Vázquez

APG