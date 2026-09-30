Dos Detenidos por Agresión con Arma de Fuego en Zona 5 y 10 de Tijuana

La Policía Municipal de Tijuana detuvo a un hombre y una mujer señalados como presuntos responsables de una agresión con arma de fuego en la que dos personas resultaron lesionadas.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) informó que la detención ocurrió tras atender un reporte registrado el 29 de septiembre sobre dos personas lesionadas por disparos.

De acuerdo con la dependencia, agentes municipales recabaron información en el lugar e implementaron un operativo de búsqueda y localización con base en las características de un hombre y una mujer que presuntamente viajaban en un vehículo Chevrolet sedán color dorado.

Según la información obtenida por los agentes, el automóvil habría tomado rumbo hacia el Libramiento después de la agresión.

Momentos después, los policías ubicaron el vehículo en la colonia Aguaje de la Tuna, donde detuvieron a quienes fueron identificados como Karla Gabriela ‘N’, de 33 años, y José Alonso ‘N’, de 42.

Ambas personas fueron señaladas como presuntas responsables de la agresión, de acuerdo con la información recabada por los agentes en el lugar de los hechos.

Karla Gabriela ‘N’ y José Alonso ‘N’ quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad que realizará las investigaciones correspondientes y determinará su situación jurídica.

APG