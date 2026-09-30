Seguridad

Dos Detenidos por Agresión con Arma de Fuego en Zona 5 y 10 de Tijuana

Karla Gabriela ‘N’ y José Alonso ‘N’ fueron puestos bajo custodia de la Fiscalía Estatal

Policía Municipal Detiene a Dos Personas por Agresión con Arma de Fuego en TijuanaPolicía Municipal Detiene a Dos Personas por Agresión con Arma de Fuego en Tijuana | Foto: SSPCM

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