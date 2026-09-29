Nacen más de 100 Polluelos de Aves Marinas en Ensenada tras Temporada de Anidación

La temporada de anidación 2026 concluyó en Ensenada con el registro de más de 40 polluelos de charrán mínimo y 63 de chorlo nevado entre Playa Pacífica y la lengüeta arenosa de Punta Banda.

Aunque ambas especies lograron reproducirse en estos espacios, especialistas señalaron que cada temporada son menos las parejas de charrán mínimo que llegan a estas costas para anidar durante los meses de junio a agosto.

Liliana Ortiz, coordinadora de Monitoreo y Conservación del Charrán Mínimo, explicó que anteriormente la colonia registraba alrededor de 67 parejas, mientras que a nivel regional se ha observado una reducción de la población de esta especie a lo largo de California y la península de Baja California.

“Las razones todavía no se saben exactamente por la cual hay menos individuos anidando, se puede atribuir al calentamiento global, o a que, por ejemplo, en los sitios de hibernación no se estén alimentando adecuadamente”, señaló.

La especialista agregó que, si los individuos no se encuentran fuertes y saludables para realizar su migración, podrían no llegar a las costas de Ensenada para reproducirse.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Disminuye Anidación de Charrán Mínimo y Chorlo Nevado en Costas de Ensenada, BC

En el caso del chorlo nevado, especialistas destacaron que desde 2023 se ha registrado un aumento en el número de parejas y nidos exitosos. Sin embargo, el desconocimiento sobre las medidas de protección de estas aves continúa representando un reto.

Como parte de las acciones de conservación, durante esta temporada se integró un vigilante ambiental encargado de informar a los visitantes sobre las reglas para proteger las zonas de anidación.

Samantha Soleno, técnica en Monitoreo y Conservación del Chorlo Nevado, explicó que la presencia del vigilante permite informar directamente a las personas sobre la existencia de estas reglas y reforzar las campañas de educación ambiental.

Desde Pro Esteros y Pronatura reforzaron el llamado a proteger estos espacios naturales y respetar las zonas donde las aves realizan su proceso de anidación.

Entre las acciones recomendadas se encuentran evitar el ingreso de vehículos a la arena, mantener a los perros con correa y no dejar basura en las playas, medidas que pueden contribuir a reducir las afectaciones a las especies durante sus temporadas de reproducción.

Información Diego Robles

APG