Sociedad

Nacen más de 100 Polluelos de Aves Marinas en Ensenada tras Temporada de Anidación

Playa Pacífica y Punta Banda registraron más de 40 crías de charrán mínimo y 63 de chorlo nevado

Nacen más de 100 Polluelos de Charrán Mínimo en Ensenada tras Temporada de AnidaciónNacen más de 100 Polluelos de Charrán Mínimo en Ensenada tras Temporada de Anidación | Foto: N+

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