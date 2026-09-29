Derribo de Señalamiento Provoca Cierre Parcial en Entrada Norte de Guaymas

Elementos de Seguridad Pública implementaron un cierre parcial de vialidades en la entrada norte de Guaymas, luego de que los efectos del huracán Polo derribaran uno de los principales señalamientos ubicados en este acceso a la ciudad portuaria.

El percance ocurrió en el cruce de la carretera Hermosillo-Guaymas con la carretera que conduce al aeropuerto, un punto de circulación constante para quienes ingresan o salen de Guaymas.

Aunque el fenómeno meteorológico dejó saldo blanco en el municipio, los fuertes vientos ocasionaron afectaciones en infraestructura pública. El señalamiento quedó considerablemente dañado y con riesgo de colapsar sobre la vialidad.

Ante esta situación, elementos de Seguridad Pública acudieron al lugar y restringieron parcialmente el paso vehicular como medida preventiva, con el objetivo de evitar algún incidente mientras se atendía la estructura.

Las autoridades buscaron retirar o asegurar el señalamiento antes de que terminara por caer y representara un riesgo para automovilistas y peatones que circulan por este acceso.