Accidentes

Derribo de Señalamiento Provoca Cierre Parcial en Entrada Norte de Guaymas

Efectos provocados por Polo dañaron estructura junto al acceso carretero hacia el aeropuerto; agentes mantienen vigilancia para prevenir riesgos a conductores

Derribo de Señalamiento Provoca Cierre Parcial en Entrada Norte de GuaymasDerribo de Señalamiento Provoca Cierre Parcial en Entrada Norte de Guaymas. Foto: N+

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Vientos del huracán Polo derriban señalamiento clave en Guaymas, provocando cierre parcial. Seguridad Pública vigila la zona para prevenir accidentes.

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