Seguridad

Localizan Muertas a Dos Jóvenes en Habitación de Motel en Durango

Trabajadores del establecimiento llamaron al 911 tras el hallazgo de los cuerpos

Localizan Muertas a Dos Jóvenes en Habitación de Motel en DurangoFoto: Archivo N+

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