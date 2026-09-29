Localizan Muertas a Dos Jóvenes en Habitación de Motel en Durango

Dos jóvenes de aproximadamente 20 años fueron localizadas sin vida al interior de la habitación número 5 de un motel ubicado sobre el bulevar Guadiana en Durango.

El hallazgo se reportó la noche del lunes generó una fuerte movilización de elementos de seguridad, quienes acudieron al establecimiento luego de recibir el reporte correspondiente a través del sistema de emergencias.

El aviso al 911 se realizó alrededor de las 20:24 horas, después de que personal del motel acudiera a revisar la habitación, debido a que el tiempo de renta había vencido a las 20:00 horas.

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Al ingresar al cuarto, los trabajadores encontraron a las dos mujeres inmóviles, por lo que solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia. Paramédicos acudieron al sitio y confirmaron que ambas ya no contaban con signos vitales.

De manera preliminar, las jóvenes fueron identificadas como Diana 'N' y Frida 'N'. Elementos de seguridad acordonaron el área para preservar la escena y permitir que las autoridades ministeriales realizaran las diligencias correspondientes.

La Fiscalía lleva a cabo las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y determinar si existió algún delito relacionado con el fallecimiento de las dos jóvenes. Será mediante las diligencias periciales y los estudios correspondientes como se podrá establecer la causa de muerte.