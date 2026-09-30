Dan de Alta a Estudiantes Intoxicadas con Cristal en Secundaria de Monterrey

Ya fueron dadas de alta las estudiantes menores de edad que se intoxicaron consumiendo la droga conocida como cristal en el cuarto de baño de una secundaria de la colonia Martínez, en Monterrey, Nuevo León.

Después de que se evidenció el riesgo de algunas alumnas consumiendo drogas durante el horario escolar al interior del plantel educativo, mismos que se intoxicaron y fueron internados en hospitales de Monterrey para su atención médica, la Secretaría de Educación confirmó que las menores ya se encuentran fuera de peligro y bajo el resguardo de sus familias.

En cuanto a la petición realizada por padres de familia de la escuela secundaria para llevar a cabo el operativo mochila, esta no ha sido atendida ni por las autoridades de educación y ni por la Secretaría de Seguridad. Esta mañana los alumnos fueron captados llegando a la institución acompañados de sus padres.

A pesar del anuncio de un operativo para reforzar la seguridad en el plantel educativo, después de registrarse el caso de las alumnas intoxicadas por el consumo de la droga tipo cristal en el baño de la escuela, este no ha sido realizado. Los padres de familia siguen a la espera de que las autoridades actúen al respecto para evitar que se repita esta situación.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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