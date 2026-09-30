Seguridad

Dan de Alta a Estudiantes Intoxicadas con Cristal en Secundaria de Monterrey

Las menores fueron llevadas al hospital después de que consumieron drogas dentro del plantel educativo

Secundaria de Monterrey donde se intoxicaron estudiantes con cristalLos padres de familia siguen a la espera de que se aplique el operativo mochila en la secundaria. Foto: N+

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