Abogado Denuncia Amenaza con Explosivos Tras Irrupción en su Despacho en Mexicali, BC

Una nueva amenaza de arrojar artefactos explosivos contra sus oficinas mantiene en alerta al abogado Jaime Dávila, quien informó que denunciará el hecho ante la Fiscalía y lo relacionó con una irrupción registrada días atrás en su firma profesional.

El abogado explicó que la amenaza no llegó a través de redes sociales, sino mediante un contacto que consideró real, por lo que decidió reservar detalles para entregarlos directamente a las autoridades.

“Cuando yo tengo amenazas de lanzarme artefactos aquí explosivos, a esta firma profesional, he tomado precauciones, no me da miedo, quiero decirlo, me accionó y tomó las medidas necesarias”, declaró Dávila Galván, quien también señaló que se reunirá con otras personas que, según dijo, han sido víctimas de situaciones similares.

La nueva amenaza ocurre después de que el abogado denunciara que un hombre ingresó durante la madrugada del viernes a sus oficinas tras romper dos puertas y permaneció dentro del inmueble durante aproximadamente tres horas.

De acuerdo con el relato de Dávila Galván, policías municipales acudieron al lugar y aceptaron la versión del hombre, quien habría señalado que era guardia de seguridad. Según el abogado, los agentes se retiraron y el intruso permaneció dentro de las instalaciones hasta que fue detenido por personal del despacho.

Dávila Galván aseguró que durante el tiempo que permaneció dentro de la firma, el hombre ocasionó múltiples daños.

El abogado también señaló que, previo a la más reciente amenaza, presentó quejas ante Seguridad Pública y Sindicatura, además de anunciar acciones legales contra los agentes que, según su denuncia, estuvieron involucrados en la atención del ingreso al despacho.

Respecto al motivo de las irrupciones, Dávila Galván consideró que podrían estar relacionadas con la búsqueda de dinero en notarías o firmas profesionales.

“No creo que sea algo en mi contra, creo que simple y sencillamente escogen notarías o firmas grandes que piensan que hay efectivo”, afirmó.

El abogado relató que, según su versión, en algunos casos los sujetos habrían encontrado dinero y posteriormente solicitado un servicio de transporte para retirarlo, mientras continuaban dentro de los establecimientos en busca de efectivo.

Dávila Galván añadió que otros despachos habrían sufrido irrupciones con características similares, por lo que señaló que buscará reunirse con las personas que también hayan sido afectadas.

La nueva amenaza será presentada ante la Fiscalía para que la autoridad determine las diligencias correspondientes y establezca responsabilidades.

Información Miguel Galindo

APG