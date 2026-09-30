Seguridad

Abogado Denuncia Amenaza con Explosivos Tras Irrupción en su Despacho en Mexicali, BC

Jaime Dávila anunció que llevará el caso ante la Fiscalía tras recibir el aviso mediante un contacto directo

Amenazan con Arrojar Explosivos contra Despacho de Abogado en Baja CaliforniaAmenazan con Arrojar Explosivos contra Despacho de Abogado en Baja California | Foto: N+

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