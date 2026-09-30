Ataque Armado Deja Dos Hombres Muertos en Galeana, Nuevo León

Un ataque armado registrado en el municipio de Galeana dejó como saldo dos hombres muertos, quienes fueron localizados al interior de una vivienda ubicada en una propiedad cercana a la Carretera Matehuala-Saltillo.

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones del kilómetro 132 de dicha vía, dentro del Ejido San Roberto, donde se reportaron detonaciones de arma de fuego.

Tras recibir el reporte, autoridades se trasladaron hasta el sitio para verificar lo ocurrido. Al llegar, localizaron a dos hombres sin vida dentro de una casa, por lo que la zona fue asegurada para permitir el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

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De acuerdo con los primeros indicios encontrados en el lugar, en el inmueble fueron localizados casquillos de arma de fuego calibre .223, los cuales quedaron bajo resguardo de las autoridades como parte de las evidencias relacionadas con la agresión.

Hasta el momento, las víctimas no habían sido identificadas oficialmente, por lo que se esperaba que las autoridades correspondientes realizaran las diligencias necesarias para establecer su identidad y notificar a sus familiares.

El sitio permaneció bajo vigilancia de las corporaciones de seguridad mientras personal especializado llevaba a cabo las labores de investigación y recolección de indicios.

El doble homicidio generó la movilización de las corporaciones de seguridad en esta zona de Galeana, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos.