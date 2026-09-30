Seguridad

Ataque Armado Deja Dos Hombres Muertos en Galeana, Nuevo León

Dos personas fueron encontradas sin vida dentro de un inmueble ubicado en las inmediaciones del kilómetro 132 de la Carretera Matehuala-Saltillo

Matan a dos en GaleanaMatan a dos en Galeana. Foto: Al Día NL

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Dos hombres fueron hallados muertos cerca de la Carretera Matehuala-Saltillo. Las autoridades investigan el móvil y buscan identificar a las víctimas.

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