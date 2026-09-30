Seguridad

Investigan Asesinato de Cinco Integrantes de una Familia en Montemorelos, Nuevo León

Una mujer, un hombre y tres menores de edad fueron encontrados sin signos vitales en dos puntos distintos del municipio, todos con aparentes heridas provocadas por arma de fuego

Investigan muerte de familia en MontemorelosInvestigan muerte de familia en Montemorelos. Foto: N+

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