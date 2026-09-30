Investigan Asesinato de Cinco Integrantes de una Familia en Montemorelos, Nuevo León

Autoridades investigan el presunto multihomicidio de cinco integrantes de una familia, ocurrido en distintos puntos del municipio de Montemorelos, Nuevo León.

Los primeros reportes señalaron el hallazgo de una mujer y su hijo de aproximadamente dos años, quienes fueron localizados sin vida al interior de un vehículo tipo Jeep, en un camino del Fraccionamiento Los Nogales.

Elementos de Protección Civil de Montemorelos acudieron al sitio y confirmaron que ambas personas presentaban heridas producidas por arma de fuego. De manera preliminar, se informó que el menor presentaba dos impactos de bala, mientras que la mujer tenía una lesión en la cabeza.

Dentro del vehículo, las autoridades localizaron además un arma de fuego, la cual quedó bajo resguardo como parte de los indicios relacionados con la investigación.

Posteriormente, los oficiales se trasladaron hasta un domicilio relacionado con la mujer. En el lugar localizaron a quien sería su presunta pareja, identificada preliminarmente como Leodegario Moya, así como a otros dos menores de edad, quienes también fueron encontrados sin signos vitales.

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La mujer localizada dentro del vehículo habría sido identificada de manera preliminar como Cynthia Abigail Tamez, aunque las autoridades correspondientes deberán confirmar oficialmente las identidades de las víctimas.

Tras los hallazgos, se registró una movilización de diferentes corporaciones de seguridad en el municipio, mientras personal especializado realizó las diligencias correspondientes en ambos puntos.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León quedó a cargo de las investigaciones para establecer cómo ocurrieron los hechos, determinar la relación entre las víctimas y esclarecer el móvil de la agresión.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente sobre personas detenidas en relación con este caso. Se espera que conforme avancen las investigaciones se den a conocer mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrieron las muertes.