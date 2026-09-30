Padres de la Alcalde de Soyopa son Arrastrados por Arroyo en Sonora; Uno Muere

El vehículo donde viajaban los padres de la presidenta municipal de Soyopa, Paulette Encinas Miranda, fue arrastrada por la corriente de un arroyo la tarde del martes, cuando circulaban por el camino de Soyopa a San Antonio de la Huerta, y donde perdió la vida su padre.

Los hechos ocurrieron a la altura del kilómetro 16, en el punto conocido como arroyo Hondo, en donde testigos observaron cómo una creciente repentina arrastró una camioneta blanca en la que viajaba la pareja.

La mujer, de 64 años, fue rescatada y presentó algunos golpes en distintas partes del cuerpo, mientras que su esposo, Antonio, de 66 años, fue llevado por la corriente y no pudo ser localizado en el momento.

Ante la situación, se solicitó apoyo desde la capital y durante la madrugada arribó un grupo de elementos del Departamento de Bomberos de Hermosillo, entre ellos integrantes de los grupos de Rescate Acuático y Tecnologías Aplicadas a Emergencias, además de elementos policíacos. Rescatistas, policías y civiles participaron en la búsqueda.

Omar Francisco Martínez Lira, oficial responsable de turno de bomberos Hermosillo, confirmó la localización de una persona sin vida, aunque señaló que serían las autoridades investigadoras las encargadas de la identificación y la necropsia de ley.