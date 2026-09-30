Seguridad

Padres de la Alcalde de Soyopa son Arrastrados por Arroyo en Sonora; Uno Muere

La madre fue rescatada con algunos golpes y el padre fue localizado sin vida la mañana de este miércoles

Padres de la Alcalde de Soyopa son Arrastrados por Arroyo en Sonora; Muere UnoPadres de la Alcalde de Soyopa son Arrastrados por Arroyo en Sonora; Muere Uno. Foto: Bomberos de Hermosillo

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