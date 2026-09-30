Sociedad

Colapsa Puente y Deja Incomunicado a Suaqui Grande tras Lluvias por Huracán Polo en Sonora

El alcalde Gildardo Olivarría Ruiz informó que pese a los daños materiales no hubo pérdidas humanas

Colapsa Puente y Deja Incomunicado a Suaqui Grande tras Lluvias por Huracán Polo en SonoraColapsa Puente y Deja Incomunicado a Suaqui Grande tras Lluvias. Foto: N+

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