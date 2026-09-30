Colapsa Puente y Deja Incomunicado a Suaqui Grande tras Lluvias por Huracán Polo en Sonora

Colapsa puente en el kilómetro 11 de la carretera 121 y genera afectaciones en el suministro de energía eléctrica, señal de celular, infraestructura hidráulica, drenaje, y dejó incomunicado al municipio de Suaqui Grande, por lluvias del huracán Polo.

El alcalde Gildardo Olivarría Ruiz informó que, pese a los daños materiales, no hubo pérdidas humanas, aunque el agua derribó por completo el puente, mientras que el vado de la carretera Tecoripa–Suaqui Grande se desbordó.

Señaló que Protección Civil del estado mantiene coordinación con la Junta de Caminos para enviar maquinaria y permita restablecer el paso.

Indicó que también sufrieron daños en pozos, algunos que contarían con paneles solares para su operación, pero hace falta una evaluación más a fondo, aunque cuentan con bombas para abastecer temporalmente de agua a la comunidad.

Asimismo, informó que las lluvias destruyeron la laguna de oxidación por completo, por lo que se encuentran sin servicio de drenaje.

“También tenemos el problema con el drenaje, la laguna de oxidación, pues se la llevó todo en lo que es uno de los bajíos que está cerca del pueblo, ahí también se llevó todo en lo que es la laguna oxidación, ahí”.

El suministro eléctrico fue reconectado el mismo martes, aunque también tenían fallas en la señal de telefonía celular y no contaban con el servicio, además de que en lo que se resuelve el problema del puente estarán incomunicados.

“No, no tenemos otro acceso, ahorita es difícil por la humedad que hay, hay otras rancherías que se pueda acceder al pueblo, está bastante retirado, pero como las lluvias fueron bastante fuertes ahí, fuimos muy afectados, cayó la mayor parte del agua en esa área, no creo que haya pasada por ninguna de las brechas que hay hacia el pueblo”.