Reportan que 34% de Población Mundial Estuvo Expuesta a Contaminación por Ozono

Las olas de calor y los incendios forestales, sumados a las emisiones de origen humano, han expuesto este año al 34% de la población mundial a niveles extremadamente altos de contaminación por ozono, según un informe del servicio europeo Copernicus.

Asia fue la región más afectada, con un 53% de la población expuesta a niveles "extremadamente altos" durante los primeros ocho meses de 2026, muestra el análisis realizado por el Servicio de Monitoreo Atmosférico de Copernicus (CAMS) de la Unión Europea, publicado este miércoles.

En América del Norte, dos tercios de la población estuvieron expuestos a una calidad del aire "mala" o "muy mala", frente al 45% en Europa, indica Copernicus, que se basó en observaciones satelitales y terrestres combinadas con modelos atmosféricos.

A escala mundial, además del 34% expuesto a una calidad del aire "extremadamente mala", el 17% respiró aire "muy malo".

En total, solo el 5% de la población del planeta estuvo expuesto a niveles de ozono "buenos" y el 15% a condiciones "aceptables", señala el reporte, lo que pone de relieve la estrecha relación entre el cambio climático y la contaminación del aire.

El ozono es un contaminante secundario generado por reacciones químicas en la atmósfera.

Se forma principalmente a partir de óxidos de nitrógeno (NOx), emitidos sobre todo por el tráfico terrestre y marítimo, la industria y los incendios, así como de compuestos orgánicos volátiles (COV), procedentes principalmente de actividades industriales y de la combustión.

Bajo la acción de los rayos UV del sol, estos gases reaccionan químicamente para generar el ozono.

Los altos niveles de ozono observados este año se debieron en parte a olas de calor sin precedentes y a los incendios forestales que asolaron Europa y Norteamérica, que se extendieron mucho más allá de sus regiones de origen.

El ozono puede penetrar profundamente en el aparato respiratorio, provocando tos, ardor en los ojos o dificultad para respirar, y puede agravar las crisis de asma o los síntomas de las personas que padecen enfermedades respiratorias.

Con información de AFP

ASJ