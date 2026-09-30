Sociedad

Reportan que 34% de Población Mundial Estuvo Expuesta a Contaminación por Ozono

La sustancia química gaseosa se forma a partir de óxidos de nitrógeno emitidos sobre todo por el tráfico de autos y barcos, así como por la industria y los incendios

OzonoEn la Ciudad de México se sabe de una presencia alta de contaminantes por ozono cuando se activa la contingencia ambiental. Foto: Reuters.
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