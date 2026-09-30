Mujer Muere Durante Visita en Reclusorio Oriente Tras Someterse a Cirugía Estética un Día Antes

Lo que sería una visita familiar en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, se convirtió en una tragedia para una familia. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó que una mujer perdió la vida esta tarde al interior del penal ubicado en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.

De acuerdo con las autoridades, esta tarde el personal de Seguridad Penitenciaria brindó ayuda a una mujer que acudió a visitar a una Persona Privada de la Libertad (PPL), ya que durante su estancia presentó problemas de salud, principalmente, relacionados con la dificultad para respirar.

Fue entonces que de manera inmediata fue trasladada al servicio médico del centro penitenciario, donde fue valorada y le realizaron un electrocardiograma (ECG), análisis que registra la actividad eléctrica del corazón con la finalidad de detectar problemas cardíacos, sin embargo, murió.

“Se determinó que ya no contaba con signos vitales. Motivo por el cual y conforme a protocolo se dio aviso a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México”, indicó la SSC en una tarjeta informativa.

Asimismo, la corporación indicó que la mujer que perdió la vida iba acompañada de su hija y madre, quienes refirieron a las autoridades que la víctima sufría de presión alta, además, ayer fue sometida a una liposucción estética.

No obstante, se desconoce si las causas de su muerte están asociadas a esa cirugía o a su padecimiento de presión arterial alta, por lo que serán las autoridades las que determinen con exactitud los motivos que derivaron en su deceso.

En tanto, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la SSC, indicó que dará seguimiento puntual al caso y brindará acompañamiento a los familiares, así como a la PPL en cuestión.

EPP