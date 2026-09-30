Accidentes

Mujer Muere Durante Visita en Reclusorio Oriente Tras Someterse a Cirugía Estética un Día Antes

Las autoridades confirmaron el deceso y dieron detalles de lo ocurrido en el penal ubicado en Iztapalapa

La víctima se encontraba en una visita familiar en el Reclusorio Oriente en CDMXFoto: Archivo | Cuartoscuro
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+