¿Qué se Sabe de las Estudiantes Intoxicadas con Cristal en Monterrey?

El 29 de septiembre se dio a conocer que un grupo de estudiantes de la Secundaria Número 7 Fray Servando Teresa de Mier, en Monterrey, resultaron intoxicadas tras consumir presuntamente droga tipo cristal dentro de las instalaciones del plantel educativo que se encuentra en la colonia Martínez.

De acuerdo con los primeros informes, una de las menores habría tomado la sustancia ilícita de la habitación de sus padres para llevarla a la escuela y compartirla con sus compañeras. El grupo de alumnas ingresó a uno de los baños durante el receso para consumir la droga.

Habrían sido al menos cuatro o cinco estudiantes las que involucradas en dicha situación. Dos de ellas presentaron síntomas, por lo que fueron trasladadas a distintos hospitales del Área Metropolitana de Monterrey para su atención médica.

Las dos menores permanecieron bajo observación, una de ellas internada en el área de pediatría del Hospital Metropolitano. Según los datos disponibles al momento, la salud de una de las estudiantes se encontraba en un estado delicado.

Investigan consumo de droga en Secundaria Número 7

Después de reportarse la situación, elementos de la Policía de Monterrey acudieron a la Secundaria Número 7 Fray Servando Teresa de Mier, ubicada en el cruce de las calles Luis G. Urbina y Pípila, en la colonia Martínez, para iniciar con las investigaciones correspondientes.

El caso también fue informado a las autoridades del DIF; por su parte, los padres de familia expresaron su preocupación ante el consumo de droga registrado al interior del plantel educativo y el riesgo que representa para el resto de los alumnos.

Las identidades y edades de las menores permanecen resguardadas pero se presume que cursan primero o segundo grado de secundaria; sin embargo, el dato no ha sido confirmado por las autoridades.

Dan de alta a estudiantes intoxicadas

Las dos estudiantes que fueron atendidas en hospitales tras consumir cristal en el baño la Secundaria Número 7 Fray Servando Teresa de Mier ya fueron dadas de alta, así se informó la mañana del miércoles 30 de septiembre.

La Secretaría de Educación confirmó que ambas alumnas se encuentran fuera de peligro y bajo el resguardo de sus familias. Mientras tanto, los padres y madres del resto de los estudiantes siguen esperando que se implemente el operativo mochila en la escuela; sin embargo, ni las autoridades de educación ni la Secretaría de Seguridad han atendido esta petición.

Investigan vivienda de estudiante por presunto narcomenudeo

Respecto a este caso, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó que fueron tres estudiantes las que consumieron droga dentro de las instalaciones de la Secundaria 7 Fray Servando Teresa de Mier.

De acuerdo con lo informado por las autoridades estatales, una de las menores sacó la droga tipo cristal de su casa y la llevó a la escuela. La vivienda de la alumna es investigada por estas supuestamente ligada al nacomenudeo.

El fiscal Javier Flores Saldívar agregó que se registró otro caso en una secundaria del municipio de Montemorelos, Nuevo León, donde una estudiante que se intoxicó con una gomita hecha a base de marihuana.

Con información de Raymundo Elizalde y Ángel Giner | N+

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