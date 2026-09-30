Seguridad

¿Qué se Sabe de las Estudiantes Intoxicadas con Cristal en Monterrey?

Tres alumnas de la Secundaria Número 7 Fray Servando Teresa de Mier consumieron droga al interior de la escuela; dos fueron hospitalizadas

Policía de Monterrey en Secundaria Número 7Las autoridades continúan investigando el caso en la Secundaria Número 7. Foto: N+

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