Hallan Hombre Sin Vida en la Laguna de Chiconautla, Edomex: El Cuerpo Estaba Maniatado

Un cuerpo fue localizado en un canal de aguas negras de la laguna de Chiconautla, en una zona que divide a los municipios de Acolman y Ecatepec, Estado de México (Edomex).

El hallazgo ocurrió luego de que habitantes de la zona solicitaron el apoyo de una colectiva feminista que realiza labores de búsqueda en canales y cuerpos de agua del Estado de México ante posibles casos de personas desaparecidas.

El cadáver corresponde a un hombre. Se encontraba envuelto en varias cobijas y presentaba las manos atadas, además de signos de violencia.

Tras el reporte, se desplegó un operativo en el sitio para realizar las labores correspondientes y determinar las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

Al lugar acudieron trabajadores de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, policías municipales, integrantes de la Comisión Nacional de Búsqueda y personal de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México. También se registró la presencia de elementos de la Secretaría de Marina.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada.

FBPT