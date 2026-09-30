Abandonan a Dos Hombres Sin Vida en San Pedro Cholula, Puebla

Dos hombres fueron localizados sin vida sobre la calle José María Morelos de la Junta Auxiliar de Santa María Acuexcomac, perteneciente a San Pedro Cholula, Puebla.

Ciudadanos reportaron el hallazgo de los dos masculinos quienes de acuerdo a su versión, fueron abandonados por sujetos desconocidos que descendieron de un vehículo.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de San Pedro Cholula atendió el reporte y de manera inmediata implementó las acciones correspondientes.

Los policías municipales llevaron acabo las acciones búsqueda y localización del vehículo que fue descrito por los testigos, mientras que de forma paralela paramédicos de Protección Civil Cholula valoraban a las personas abandonadas.

Lamentablemente se confirmó que los dos hombres ya no contaban con signos vitales por lo que se solicitó el apoyo de agentes del Servicio Médico Forense (Semefo).

La calle José María Morelos de la Junta Auxiliar de Santa María Acuexcomac permaneció acordonada mientras se llevaban a cabo las diligencias correspondientes, entre ellas el levantamiento de los cuerpos.

Hasta el momento no se ha confirmado la identidad de las víctimas ni el posible móvil de su asesinado, será la Fiscalía General del Estado (FGE) la encargada en esclarecer el caso y llevar acabo las indagatorias para localizar a los responsables.

Por su parte, el Ayuntamiento de San Pedro Cholula reiteró su compromiso con mantener coordinación con las instancias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos y continuará fortaleciendo las acciones de seguridad en el municipIo.

Con información de N+

MCS