Homicidios

Abandonan a Dos Hombres Sin Vida en San Pedro Cholula, Puebla

Personas descendieron de un vehículo y dejaron los cuerpos sobre la calle José María Morelos en la junta auxiliar de Santa María Acuexcomac

Investigan hallazgo de dos cuerpos en Acuexcomac.Investigan hallazgo de dos cuerpos en Acuexcomac. Foto: N+

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Dos hombres fueron encontrados sin vida en Santa María Acuexcomac, San Pedro Cholula. Las autoridades trabajan para identificar a las víctimas y esclarecer el móvil del crimen.

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