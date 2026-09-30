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OFAC Sanciona Red del Tren de Aragua en México Ligada al Robo a Bancos de EUA

Según autoridades de EUA, usaba malware para atacar cajeros automáticos y retirar efectivo de instituciones financieras estadounidenses

OFAC Sanciona Red del Tren de Aragua Ligada al Robo a Bancos de EUASancionan a Red del Tren de Aragua. Foto: Reuters

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OFAC sanciona a la red del Tren de Aragua por robar millones de cajeros en EUA

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