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Lluvias en Nuevo León: Pronóstico Completo del Clima

Entérate de las condiciones climatológicas para Nuevo León con Mauro Morales.

Lluvias para Nuevo LeónLluvias para Nuevo León. Foto: N+

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Se esperan lluvias intensas con 182.5 mm en los próximos 7 días. El jueves y viernes, los días más lluviosos.

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