Lluvias en Nuevo León: Pronóstico Completo del Clima

A las 9 de la noche de ayer se emitió el último informe sobre el huracán “Polo”, informando que se disipó en los límites de Sonora con Chihuahua.

Sus remanentes, es decir, toda la humedad que transporta un huracán, se encuentran en Arizona y Nuevo México, provocando inundaciones que se desplazarán hacia Texas y el noreste de México durante los siguientes días.

Se espera que hoy puedan activarse las lluvias durante la tarde. Las precipitaciones más intensas llegarán durante los siguientes días, principalmente el jueves y viernes.

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Para hoy, miércoles, se pronostican 1.84 milímetros; jueves, 39 mm; viernes, 48 mm; sábado, 22.5 mm; domingo, 29.3 mm; lunes, 32 mm, y martes, 8.8 mm.

En total, se esperan 182.5 milímetros de lluvia durante los próximos siete días. Cada milímetro equivale a un litro de agua por metro cuadrado, por lo que se trata de un acumulado importante, superior a lo que normalmente llueve durante todo septiembre.

Hoy amanecimos con temperaturas cercanas a los 26 °C, cielo nublado y buena calidad del aire. Se espera una máxima de 33 a 34 °C, con 40 por ciento de probabilidad de lluvia durante la tarde. Lo más intenso llegará el jueves y viernes.

Cabe recordar que las tormentas “Hanna” y “Alberto” dejaron alrededor de 300 milímetros de lluvia a su paso por Monterrey, por lo que la expectativa para los próximos días es importante.

Además, la llegada del primer frente frío por el noreste provocará un descenso en las temperaturas, que podrían ubicarse alrededor de los 24 °C durante el fin de semana.

El choque del frente frío con la humedad detonará lluvias y tormentas con grandes acumulados,