Ciencia y Tecnología

Código de Buenas Prácticas: Puntos Clave del Acuerdo Firmado por Gigantes de la IA

Se contempla la creación de un comité independiente que se encargará de revisar las evaluaciones internas y externas de los modelos de esta avanzada tecnología

Donald Trump durante reunión con gigantes tecnológicos estadounidensesDonald Trump durante reunión con gigantes tecnológicos estadounidenses. Foto: X@WhiteHouse

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Gigantes de la IA firman un código de buenas prácticas en la Casa Blanca. ¿Cómo afectará esto a la seguridad y regulación de la IA? Descubre los detalles del acuerdo.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+