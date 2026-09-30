Ciencia y Tecnología

“No Se lo Pongas Fácil”: ¿Por Qué Octubre Es el Mes de la Ciberseguridad 2026?

Se busca que las organizaciones tomen acciones para mantenerse seguras en línea

Uso de computadoraLa iniciativa nació en 2004. Foto: N+

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La IA y los hackers avanzan, pero tú puedes protegerte. Octubre es el Mes de la Ciberseguridad: aprende a reconocer estafas y reportarlas. ¡Haz la vida difícil a los ciberdelincuentes!

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