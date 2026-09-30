“No Se lo Pongas Fácil”: ¿Por Qué Octubre Es el Mes de la Ciberseguridad 2026?

El uso de la Inteligencia Artificial (IA) es cada vez es más frecuente en todo el mundo, a pesar de las advertencias de especialistas sobre los riesgos de perder el control sobre esta tecnología.

Además, los hackers también avanzan al ritmo de las nuevas tecnologías para encontrar vulnerabilidades de los sistemas informáticos y así cometer delitos.

Recientemente, en una conferencia convocada por la AI Safety Connect en los márgenes de la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas, los especialistas denunciaron que la "pérdida de control" no es un escenario hipotético de ciencia ficción, sino un proceso en marcha demostrado por una serie continuada de incidentes durante el pasado verano.

Entre ellos destacaron vulneraciones protagonizadas por agentes autónomos de OpenAI en la infraestructura de Hugging Face y brechas de seguridad en el sistema de salud pública de Australia, descubiertas por investigadores independientes y no por las propias corporaciones tecnológicas.

“No Se lo Pongas Fácil”: Recomendaciones para evitar ataques cibernéticos

Desde 2004, octubre se convirtió en el mes de la ciberseguridad gracias a una iniciativa global, este año bajo el lema “No se lo pongas fácil”, la cual busca crear conciencia sobre la seguridad en línea y capacitar a personas y empresas para protegerse de los ciberdelincuentes.

La Alianza Nacional de Ciberseguridad (NCA, por sus siglas en inglés) y la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA) lanzaron la campaña, para que las organizaciones tomen medidas y se mantengan seguras en línea.

De acuerdo con la NCA, para combatir a los hackers, se deben crear hábitos efectivos y repetirlos todos los días, por lo que recomienda cuatro sencillos pasos, pero poderosos para “hacer la vida difícil a los ciberdelincuentes”.

Usa contraseñas seguras y un administrador de contraseñas. Activa la autenticación de múltiples factores. Reconocer y reportar estafas. Actualiza el software.

Con información de N+ y EFE

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