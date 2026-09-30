Sheinbaum Envía Mensaje a Migrantes tras Aprobación de Ley sobre Doble Nacionalidad

Luego de la aprobación en el Senado de la reforma en materia de nacionalidad única, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que los presidentes de México solo pueden tener una bandera, una patria y un pueblo al que defender, y aprovechó para enviar un mensaje a los paisanos.

Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, negó que esta reforma haya sido para impedir la doble nacionalidad a los paisanos.

“Quisieron hacer una campaña diciendo que no permitíamos la doble nacionalidad para nuestros paisanos: Falso. Cualquier mexicano o mexicana puede tener solo una nacionalidad y si es aceptado por otro país puede tener doble nacionalidad, puede tener triple o cuádruple nacionalidad, cualquier mexicano nacido o no en México”, expresó.

“Particularmente el mensaje a las y los paisanos (es): bienvenidos siempre, pueden tener doble nacionalidad, es más, lo promovemos: que si nacieron allá sean también ciudadanos mexicanos”, abundó.

Ayer, el Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular, con 86 votos a favor y 42 en contra, la reforma a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución en materia de nacionalidad única.

La modificación establece que quienes aspiren a registrarse como candidatos a la Presidencia de la República, gubernaturas de los estados y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberán tener exclusivamente la nacionalidad mexicana.

En caso de contar con otra nacionalidad, deberán renunciar a ella antes de registrarse como candidatos.

Al ser cuestionada sobre este tema, la presidenta Sheinbaum destacó: “Las y los presidentes de México solo pueden tener una bandera, una patria, un pueblo a quien defender”.

Reiteró que las personas pueden tener muchas nacionalidades, pero si aspiran a esos cargos solo pueden tener una.

“¿Cómo vas a ser presidente de México jurándole a dos banderas; cuando haya un problema entre esos dos países a quién vas a defender, a otro país o México”, dijo.

Ante ello, cuestionó si quienes votaron en contra de la reforma están de acuerdo con que se defienda a dos banderas; “es inexplicable”, expresó.

Sheinbaum Pardo destacó la importancia de esta reforma al señalar que “en tiempos de injerencias es muy importante que las y los mexicanos tengan claridad de que sus representantes populares más importantes solo tienen una nacionalidad”.

Finalmente, reiteró a los paisanos que son bienvenidos si quieren tener la nacionalidad mexicana si nacieron, por ejemplo, en Estados Unidos de América.

“Si nacieron en México, se fueron a Estados Unidos, adquirieron la nacionalidad estadounidense, regresan a México y quieren postularse como presidente, tienen que renunciar a su otra nacionalidad”, explicó.

La reforma pasó a los Congresos estatales y una vez aprobada en al menos 17, el Congreso de la Unión podrá hacer la declaratoria de constitucionalidad para ordenar su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

SPB