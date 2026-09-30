Política

Sheinbaum Envía Mensaje a Migrantes tras Aprobación de Ley sobre Doble Nacionalidad

La presidenta de México reacciona al aval a la reforma; reitera que los mandatarios nacionales solo pueden tener una bandera a la cual defender

Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional. Foto: Presidencia de la RepúblicaClaudia Sheinbaum en conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional. Foto: Presidencia de la República

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